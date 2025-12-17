Varese | 17 Dicembre 2025

Dalla Regione in arrivo 2 milioni per scuole e strade provinciali dell’alto Varesotto

Gli interventi prioritari riguardando anche diversi paesi dell'alto Varesotto: collegamento tra SP43 e SP23, la "San Martino", la SP7 tra Casalzuigno e Arcumeggia e la SP6 tra Dumenza e Curiglia

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Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia, commenta i due emendamenti che ha presentato in Consiglio Regionale nella corrente sessione di Bilancio, in accordo con gli altri consiglieri regionali di maggioranza della provincia di Varese.

«La Provincia di Varese potrà contare su nuove risorse regionali per lavori sulle strade provinciali, le scuole superiori e altri immobili di proprietà provinciale. Si tratta, in particolare, di 250.000 euro destinati alle infrastrutture viarie e 2 milioni di euro per gli edifici appartenenti al patrimonio della Provincia. Interventi concreti che rispondono a istanze del territorio, frutto di un lavoro serio e coordinato tra Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comuni».

Anche Matteo Marchesi, capogruppo di Forza Italia in Provincia di Varese, ha commentato: «Si tratta di un risultato importante, annunciato ieri in Consiglio Provinciale, frutto del lavoro di squadra tra i diversi livelli istituzionali orientato a trasformare le esigenze del territorio in interventi amministrativi e finanziamenti reali. Questi contributi ci consentiranno anche di liberare risorse già impegnate da investire su ulteriori progetti in altri ambiti di competenza provinciale».

Con riferimento alla viabilità, gli interventi prioritari riguarderanno tratti strategici delle strade provinciali. Tra queste la SP 20 tra Cavaria e Oggiona, il collegamento tra SP 43 e SP 23 (via Beverina), la provinciale del San Martino, la SP 7 tra Casalzuigno e Arcumeggia. Inoltre, la messa in sicurezza della SP 6 tra Dumenza e Curiglia, la messa in sicurezza della SP 3 tra Vedano e Gaggiolo, oltre ad altre opere già inserite nella programmazione della Provincia di Varese.

Giacomo Iametti (FI), vicepresidente della Provincia e consigliere delegato all’Edilizia Scolastica, ha dichiarato: «Un risultato molto importante che premia il lavoro sinergico. Crediamo nella buona amministrazione e lo stanziamento rivolto agli immobili di proprietà provinciale, fortemente voluto da Forza Italia, ci consentirà di dare risposte concrete e di continuare il percorso intrapreso di puntuale ricognizione degli edifici scolastici provinciali. Un sentito ringraziamento al consigliere Licata, con il quale quotidianamente siamo impegnati per dare risposte ai nostri cittadini e in particolare ai nostri giovani».

Infine, ha concluso Licata: «Questi due interventi rappresentano anche un segno del grande impegno di Forza Italia come forza di governo credibile e responsabile capace di intercettare risorse e di costruire percorsi amministrativi efficaci».

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