Piccoli comuni, ben 410 domande alla Regione per il bando sulle opere di difesa del suolo

Il bando regionale che stanzia 10 milioni di euro per finanziare interventi a supporto degli Enti locali per azioni di prevenzione e di messa in sicurezza del reticolo idrico minore e per il ripristino di dissesti pericolosi ha fatto registrare un boom di domande.

“Abbiamo centrato l’obiettivo e colmato un’esigenza importante del territorio – ha commentato l’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori -. Martedì scorso sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze e sono ben 410 i Comuni che hanno concorso, con richieste di contributo che superano i 32 milioni di euro“.

Con l’avviso attivato lo scorso 2 settembre, Regione Lombardia è intervenuta a supporto degli Enti locali, cofinanziando con 10 milioni di euro di risorse i Comuni con popolazione sino a 15mila abitanti che realizzano interventi e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica per ripristinare situazioni di dissesto o danni causati o indotti da fenomeni naturali.

“Questo straordinario risultato – ha continuato Sertori – conferma che lo strumento e la tipologia di opere individuati intercettano bisogni reali del territorio e sono idonei a sostenere fattivamente i Sindaci nel loro sforzo per migliorare le condizioni di sicurezza delle nostre comunità locali”.

Sono complessivamente 410 i Comuni che hanno presentato domanda di contributo per un

totale di 32,6 milioni di euro. In provincia di Varese sono state presentate 46 domande, per un totale di 3,7 milioni di euro.

“Ringrazio gli Uffici Territoriali regionali – ha concluso Sertori – per il lavoro puntuale e prezioso fin qui svolto. Al via ora la fase istruttoria, che sarà completata entro 15 giorni e sarà seguita da apposito provvedimento per l’approvazione delle graduatorie e l’assegnazione del contributo”.