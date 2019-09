Luino, novità per la sosta nei parcheggi di via XXV Aprile

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Negli scorsi giorni la Polizia Locale, su indicazione dell’amministrazione comunale di Luino, ha emesso un’ordinanza che dispone nuove modifiche definitive alla circolazione stradale in via XXV Aprile, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Veneto sino a piazza Marconi.

La decisione deriva dalla volontà di soddisfare le molteplici richieste di parcheggio degli utenti arrivate a Palazzo Serbelloni, con l’obiettivo di permettere la rotazione degli autoveicoli che utilizzano i parcheggi, ad eccezione dei giorni festivi e del mercoledì, giorno di mercato settimanale.

Per questa ragione è stata disposta, su ambo i lati della carreggiata, la sosta regolamentata a “Zona Disco”, per un tempo limitato di 60 minuti, con l’obbligo dell’esposizione del disco orario di controllo sul parabrezza anteriore dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.

La richiesta va incontro, soprattutto, alle esigenze dei residenti che dopo il posizionamento della bancarelle del mercato nei pressi dell’area di sosta della “Quinta Locale” faticano a trovare parcheggi nei pressi delle loro abitazioni.