Scuola, suona la campanella per migliaia di studenti dell’alto Varesotto

Finite ormai le vacanze, dopo un’estate trascorsa tra divertimento e relax, questa mattina, giovedì 12 settembre, migliaia di studenti dell’alto Varesotto sono tornati sui banchi di scuola per iniziare il nuovo anno scolastico.

La campanella è già suonata lunedì in Veneto, Campania, Umbria e Basilicata, mentre oggi le aule torneranno ad ospitare i ragazzi in Valle D’Aosta, Sicilia, Trentino Alto Adige e Lombardia.

Sarà occasione per rivedere i propri compagni e per prepararsi al meglio ed affrontare il nuovo anno fatto di lezioni, studio ed impegno, mentre il Miur ha ufficializzato il calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2019/2020. Se la prima prova scritta della maturità 2020 si svolgerà il 17 giugno, alle ore 8:30, con tutta probabilità la seconda prova maturità si svolgerà il giorno successivo, il 18 giugno.

Svelato anche l’elenco delle festività e dei ponti fissato per il 2020: venerdì 1 novembre 2019: Tutti i Santi; domenica 8 dicembre 2019: Immacolata Concezione; vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; vacanze di Pasqua: dal 9 al 14 aprile 2020; sabato 25 aprile 2020: Festa della Liberazione; venerdì 1 maggio 2020: Festa del Lavoro; martedì 2 giugno 2020: Festa nazionale della Repubblica.