Varese, 120 circa vigili del fuoco a lezione sui gas infiammabili e sulle operazioni di emergenza

Oggi il personale del comando di Varese, con gli specialisti del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) della Direzione Regionale Lombardia, ha passato una giornata formativa sui gas infiammabili.

Il seminario di aggiornamento si è svolto nel convitto De Filippi di Varese dove è stata messa a disposizione una sala congressi. In modo particolare sono state prese in considerazione le caratteristiche di due gas: il GNL (Gas Naturale Liquefatto) nuova fonte energetica per autotrazione e il GPL (Gas di Petrolio Liquefatti).

L’incontro non si è fermato solo alle caratteristiche dei gas, ma si è spinto alle operazioni di emergenza da tenere in caso di incidente, evidenziandone le differenze operative e mettendo in risalto i diversi pericoli a cui i vigili del fuoco si possono trovare esposti.

Sono stati fatti approfondimenti su come trattare i serbatoi di GPL in caso di perdite o incendio. La giornata ha visto la presenza di circa 120 Vigili del Fuoco del Comando di Varese.