Luino, abbattimento rette e assistenza educativa: nuovi fondi per le materne

Definito il quadro di tutti gli investimenti inseriti nel piano del diritto allo studio per l’anno scolastico 2019-2020, il Comune di Luino rinnova anche i suoi impegni economici dedicati al sistema educativo che va da zero a sei anni, quello della scuola dell’infanzia, attraverso due linee di assistenza per le famiglie rivelatesi importanti già negli anni passati.

Linee e politiche sostenute da Regione Lombardia, nell’ottica di dialogo con i comuni del territorio e di investimento nelle relative esigenze, che garantiscono nello specifico il mantenimento di due volontà: investire nell’insieme delle dinamiche inerenti l’assistenza educativa e favorire l’abbattimento delle rette.

Per ognuna delle due voci l’investimento da parte dei servizi socio educativi dell’ente è di 12mila euro, si apprende da una determina resa nota dagli uffici di palazzo Serbelloni.

Alle scuole materne di Luino e frazioni andranno 4mila euro ciascuna per la prima voce citata. A beneficiarne saranno le strutture di Luino e Creva, Maria Ausiliatrice e Voldomino. Per quanto concerne invece l’abbattimento costi delle rette, la quota per istituto è di 2.400 euro, ma a trarne giovamento sarà un numero maggiore di strutture: Luino, Creva, Maria Ausiliatrice, Voldomino e Roggiolo/Bonga.