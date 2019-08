Calcio, alto Varesotto: due settimane alla ripresa, ecco tutti i calendari

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Con i ritiri precampionato che hanno già preso il via, le squadre del territorio hanno iniziato a mettere testa e muscoli al servizio dei rispettivi staff per preparare la stagione calcistica 2019-2020, sempre più vicina alla giornata inaugurale, in programma quasi per tutti tra due settimane, domenica 8 settembre.

“Quasi”, perché già domenica 25 agosto, questo weekend, la Lega Nazionale Dilettanti porterà sul terreno di gioco le squadre impegnate in Coppa Italia (Eccellenza e Promozione) e in Coppa Lombardia (Prima Categoria), mentre tutti i team di Terza Categoria scenderanno in campo per il primo calcio d’inizio dell’anno due settimane dopo rispetto agli altri, domenica 22 settembre.

La data da segnare in rosso sul calendario per gli appassionati luinesi è come detto quella dell’8/9, quando la compagine cittadina, retrocessa dalla Prima Categoria al termine di una annata da dimenticare e ora guidata da mister Alessandro Iori, aprirà le danze con la trasferta in casa della Lavena Tresiana, salvatasi invece senza passare dai playout ma non senza soffrire. Tra le novità del girone Z di Seconda Categoria il Coarezza, la Sommese e gli Eagles Caronno Varesino – tutte e tre neopromosse – e le altre due squadre retrocesse dalla Prima: Union Tre Valli e Brebbia, quest’ultima al centro di una fusione con la Malnatese, denominazione scelta per il sodalizio. Nel girone Z anche l’Arnate, già in Seconda Categoria ma nel girone delle milanesi.

La giornata 1 del girone Z vede poi un altro incrocio tra compagini locali, quello tra Union Tre Valli e Laveno Mombello. Chiudono l’elenco Ceresium Bisustum-Cairate e Cuassese-San Luigi Albizzate.

Tanto alto Varesotto anche in Terza Categoria, girone B, dove la Casport ospiterà per il primo turno il neonato Città di Varese. L’Oratorio di Cuvio farà il suo esordio sul campo del Don Bosco mentre sono ben due i derby d’apertura: quello lacustre tra Ponte Tresa e France Sport, e quello della Valcuvia tra Pro Cittiglio e Rancio. La Virtus Bisuschio (ex calcio a sette), si aggiunge alle realtà calcistiche della Valceresio, e aprirà la stagione facendo visita al Casbeno.

La Valceresio, dopo il sesto posto finale e i playoff sfumati all’ultima giornata contro il Tradate, è ai nastri di partenza l’unico team lacustre presente nel girone A di Prima Categoria, dove spicca la curiosità per gli esordi dell’Accademia Bmv (nata dalla fusione tra Bienate Magnago e Vanzaghellese), e delle neopromosse Bosto e San Michele (per la prima volta di scena nella categoria) e Ferno. Merita un’annotazione anche il ripescaggio dalla Seconda della Crennese Gallaratese, che era uscita sconfitta dal quarto turno playoff contro il Sesto 2010, formazione di Cremona.

Gli ultimi cenni riguardano il girone A di Promozione, dove l’Olimpia Ponte Tresa esordirà sul campo del Meda, mentre il Gavirate sarà accolto dal proprio pubblico per la sfida in casa con la Besnates, e il girone A di Eccellenza, casa del Verbano, reduce dalla sconfitta al primo turno playoff per la D, che ripartirà dalla trasferta contro l’Accademia Pavese S. Genesio.

Per i calendari completi di tutte le categorie, consultare i file che riportiamo di seguito: Terza Categoria girone B – Seconda Categoria girone Z – Prima Categoria girone A – Promozione girone A – Eccellenza girone A.