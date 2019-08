Temporali e grandine: Coldiretti chiede lo stato di emergenza in Lombardia

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Coldiretti ha richiesto di riconoscere lo stato di emergenza in Lombardia per i danni da milioni di euro causati dal recente maltempo nei campi sul territorio regionale, mettendo in ginocchio coltivazioni, aziende agricole, strade, con danni anche a case, capannoni e attrezzature agricole.

Durante il summit organizzato a Brescia, il presidente di Coldiretti Lombardia Paolo Voltini ha dichiarato: “Siamo in uno stato di emergenza. Mai come quest’anno i cambiamenti climatici hanno devastato le nostre campagne. Servono nell’immediato provvedimenti e misure concrete da parte delle istituzioni per far ripartire al più presto le nostre aziende”.

“Ringrazio il ministro Centinaio, l’assessore regionale Rolfi, i prefetti e le istituzioni che ai vari livelli si sono già attivate. I primi interventi che trovano la disponibilità di Ismea – spiega Voltini – riguardano da una parte la moratoria di tre anni con il…”.

