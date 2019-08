Brusimpiano, questa sera la 39esima “Rassegna antichi organi – patrimonio d’Europa”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Questa sera, domenica 18 agosto, a partire dalle ore 21, presso il Santuario della Beata Vergine del Campaggio di Ardena (Brusimpiano), si terrà il concerto dell’organista Mariella Martelli, inserito nella kermesse musicale arrivata alla 39esima edizione dal titolo “Rassegna antichi organi – patrimonio d’Europa”.

Mariella Martelli ha compiuto gli studi presso il Conservatorio “Rossini” di Pesaro, ove si è diplomata in Organo e Composizione Organistica con Patrizia Tarducci (1991) e in clavicembalo con Letizia Pascoli (1994). Nel 1998 ha conseguito il diploma in Musica Antica presso Corso di Alto Perfezionamento presso il Politecnico delle Arti di Milano (già Civica Scuola di Musica), sotto la guida di Laura Alvini, e nel 2001 ha portato a compimento il Corso di Perfezionamento Liturgico-Musical (Coperlim) indetto dalla C.E.I., presentando una dissertazione su “La Scuola Organaria di Montecarotto (AN)”.

Il suo articolato percorso accademico è stato, tra l’altro, coronato nel 2012 dal diploma in Composizione presso il Conservatorio “Pergolesi” di Fermo, ove ha studiato con Fulvio Delli Pizzi. Nel 2006 si è, altresì, laureata Cum Laude in Storia dell’Arte moderna, indirizzo Storico-Artistico preso la Facoltà di Storia e Conservazione dei Beni artistici culturali dell’Università di Macerata. A partire dal 1991 ha tenuto numerosi concerti, proponendo spesso in prima esecuzione assoluta brani da lei stessa composti. Intensa l’attività didattica presso il Coro “Cardinal Petrucci” di Jesi, giunta ormai alla XXV Edizione della Rassegna di Musica Sacra “Musica Praecentio”.

Ha svolto attività di ricerca in occasione della Campagna di Censimento e di Schedatura scientifica degli Organi storici, a cura della Regione Marche. È membro del Laboratorio Marchigiano Musica Contemporanea e collabora, nelle vesti di organista e cembalista, con diverse formazioni corali e strumentali. Le sono state affidate numerose prime esecuzioni assolute di brani organistici al “Musica Nuova Festival” di Senigallia (AN), nel 1999 e nel 2000, registrate da Rai Radio 3 e incise nel CD a cura della Casa discografica Ars Publica. (Fonte biografia www.organieorganisti.it)

Per consultare l’intero programma cliccare qui.