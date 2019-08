La Canottieri Germignaga profeta, grande vittoria al 47esimo “Palio in Notturna”

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Facce da palio, facce tese come le corde di un mandolino pronto a suonare “l’ultimo tango” al 47esimo palio in notturna di Pallanza svoltasi mercoledì 14 agosto nelle acque antistanti il lungolago della nota cittadina piemontese, sita nel Comune di Verbania.

Riconfermarsi dopo il successo del 2018 pareva una cosa difficile, perché c’è la tensione che si attanaglia essendo i campioni uscenti, ci sono gli altri equipaggi rinforzati pronti a strapparti il trono, ma ancora una volta (nel 2018 era stato Luca Cadei a timonare il galeone bianco nero) è stato il timoniere Luca Gobbato a strappare per primo la bandierina che ha segnato la fine dei giochi.

Game over al Palio di Pallanza e Canottieri Germignaga in delirio con Federico De Maddalena, Fabio Porcelli, Cristian Papa, Marco Salvini, Simone Ferla, Corrado Verità, Riccardo Bouehi, Nicholas Colin Axel Kohl e Luca Gobbato (tim) protagonisti ed artefici di questa impresa. La 5° edizione del palio in rosa è andata alla Regione Lombardia con Greta Banfi e Sonia Porcelli in gara sull’equipaggio lombardo e infine Carlotta Foroni seconda con l’armo piemontese.

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti a questo importantissimo evento di metà agosto. In archivio il Palio in Notturna ma nessuna sosta può essere fatta perché domenica 18 agosto si ritornerà in gara a Germignaga con la regata Interregionale FICSF.