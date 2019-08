Beccato a Cittiglio durante un furto ad un’auto, denunciato 34enne

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Continuano, nell’ottica della prevenzione, i servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Varese per garantire una estate sicura ai residenti della provincia che si sono messi in viaggio per le vacanze o ai numerosi cittadini che hanno scelto i laghi per trascorrere il ferragosto.

L’attività, in occasione di Ferragosto, effettuata anche con il supporto dell’elicottero, della Stazione Mobile in dotazione alla Compagnia Carabinieri di Luino, di una Squadra Operativa di Supporto (S.O.S.) del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano e della motovedetta CC271 di Luino classe 200, hanno consentito il regolare svolgimento delle manifestazioni, tra cui il “Ferragosto Lavenese”.

Così, nel corso dei controlli straordinari, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza estiva presso i principali obiettivi esistenti nel territorio, un 34enne di Cuvio, noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso, infatti, in Piazza Binda di Cittiglio, a due passi dalla stazione ferroviaria, mentre tentava di commettere un furto in pregiudizio di un’autovettura Fiat Punto, parcheggiata sulla pubblica via.