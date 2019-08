“Giornate Micologiche” a Dumenza, tornano gli incontri all’Alpe Giani per conoscere i funghi

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Torna anche quest’anno, da domenica 18 agosto fino al 20 ottobre, l’iniziativa delle “Giornate Micologiche”, con gli appuntamenti presso l’Alpe Giani di Dumenza dedicati al mondo dei funghi e alla natura che li circonda.

L’iniziativa è organizzata dagli esperti della Fondazione Aurelio Beltrami, che proprio a Dumenza possiede alcuni rustici e terreni, ed è impegnata con piani di formazione in parte strutturati attorno ai temi ambientali e allo sviluppo socio economico dei territori lombardi.

Il primo appuntamento al Centro Studi Micologici della Fondazione è quindi domenica 18 agosto, con il dottore agronomo Valerio Montonati. Alle ore 10 si inizierà con un’introduzione al mondo dei funghi, seguita alle ore 10.45 da una libera escursione nei boschi circostanti per raccolta e riconoscimento delle principali specie commestibili e non. Alle 12.45 è prevista poi la camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis con pranzo libero.

Domenica 8 settembre invece, sempre al Centro Studi Micologici e insieme al CAI Luino, alle ore 10 circa il dottor Montonati terrà una breve lezione teorica sull’ambiente del bosco, cui seguirà nuovamente un’escursione pratica nei boschi circostanti con riconoscimento, oltre che dei funghi, anche delle principali specie vegetali. Alle ore 12 è previsto pranzo libero o rientro a Luino.

L’appuntamento seguente si terrà domenica 29 settembre insieme all’Associazione Micologica G. Bresadola Gruppo di Varese, quando il dottor Paolo Macchi, alle ore 10, terrà un’introduzione al mondo dei funghi, seguita alle ore 10.45 da un’altra escursione libera nei boschi. Alle 12.45 è prevista poi la camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis con pranzo libero.

Ultimo incontro sarà quello di domenica 20 ottobre, in occasione della “Festa del Fungo” e della mostra micologica, quando il dottor Valerio Montonati alle ore 10 circa terrà la presentazione della mostra, alla quale seguirà una nuova escursione. Alle ore 12.30 pranzo libero, oppure presso il rifugio (previa prenotazione), mentre alle ore 14.30 verranno presentati i programmi futuri previsti presso il centro studi.

La Fondazione consiglia, per le escursioni, di attrezzarsi con pantaloni lunghi, scarponi, bastone, cesto o retina forata o zaino apposito per raccolta funghi, coltellino per prima pulizia dei funghi nel bosco. Anche in caso di bel tempo si consiglia di portare una giacca a vento: trovandosi in montagna dove il tempo può sempre cambiare repentinamente.

Si segnala inoltre che presso il rifugio “Dumenza” è possibile acquistare dei panini imbottiti o pranzare con un piatto caldo prenotando al numero +39 348 4213793, proseguendo poi fino alla località Pradecolo si può trovare anche il rifugio “Campiglio” dove funziona un ristorante e dove è possibile pernottare, contattando il numero +39 335 6696483.