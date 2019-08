Maltempo: l’alto Varesotto colpito dai temporali, numerose strade allagate

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Dopo i disagi della scorsa notte tra la SS394 a Maccagno con Pino e Veddasca e la SP61 a Luino, e l’ulteriore allerta della Protezione civile di Regione Lombardia, nel pomeriggio di oggi le abbondanti precipitazioni, accompagnate da tuoni e lampi, hanno colpito tutto il territorio dell’alto Varesotto.

Diverse le segnalazioni per allagamenti e tombini saltati lungo le carreggiate sono arrivate da alcune zone del Verbano, tra Germignaga, soprattutto in via Huber dove sono intervenuti i volontari della Protezione civile, Porto Valtravaglia e Castelveccana, tutte lungo la Strada provinciale 69. Segnalazioni sono arrivate da Laveno Mombello.

Pochi i disagi alla circolazione stradale, così come sono state limitate le chiamate di richiesta di intervento arrivate ai vigili del fuoco del comando provinciale, ma grande attenzione al fenomeno di aquaplaining.

Capitolo a parte invece per i corsi d’acqua, fiumi e torrenti in particolare, che in poche ore hanno aumentato considerevolmente la loro portata, ma da quanto si apprende, almeno per il momento, non sono state riscontrate particolari criticità.

Nel pomeriggio, invece, intorno alle 13, a Varese, precisamente in via Masolino da Panicale, un fulmine ha colpito il tetto di condominio di tre piani causando un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco con cinque automezzi, un’autopompa, un fuoristrada dotato di modulo antincendio, un’autobotte, un carro aria (automezzo per il trasporto delle bombole di aria respirabile) e un mezzo polivalente. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area e l’edificio.

La situazione, almeno nel nordovest della Regione, è in lento miglioramento. A partire da domani, infatti, le piogge lasceranno spazio al sole e al caldo, che riprenderanno ad essere protagonisti dell’estate.