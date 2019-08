Regione, imprese e cambio generazionale: “Due milioni di euro per formazione e servizi”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, ha approvato il progetto di Regione e Unioncamere Lombardia in tema di passaggio generazionale e trasmissione d’impresa, diversificato a seconda delle esigenze specifiche delle Micro Piccole e Medie Imprese familiari e non familiari.

La dotazione finanziaria messa in campo da Regione Lombardia sarà complessivamente di 2.300.000 euro distribuiti sul 2019 e sul 2020. “Il nostro obiettivo è quello di creare servizi e attivare figure professionali che possano accompagnare le imprese”, ha sottolineato l’assessore Alessandro Mattinzoli. “Puntiamo quindi innanzitutto sulla formazione: l’ambizione è quella di avere persone con la giusta competenza per affrontare il tema della continuità d’impresa sia all’interno della compagine familiare (passaggio generazionale) che al di fuori di essa (trasmissione di impresa). Per noi questo è un valore da salvaguardare sia dal punto di vista del mercato che dell’occupazione. In un momento di cambiamento epocale dobbiamo sostenere le aziende che per ragioni anagrafiche o di altra tipo si trovano di fronte alla necessità di un’evoluzione nella proprietà o nella gestione manageriale”.

Il progetto di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia è un progetto pilota strutturato in tre fasi per far emergere, partendo da casi concreti, delle modalità di intervento replicabili e strutturali in tema di passaggio generazionale, diversificate a seconda delle esigenze specifiche delle piccole medie imprese sia familiari che no. In una prima fase, rivolta a imprenditori in “uscita” e “aspiranti entranti” e a imprenditori che vogliono sensibilizzarsi sul tema, saranno svolte, col supporto specialistico del Sistema camerale lombardo, azioni specifiche in tema di formazione e informazione con laboratori e seminari e attività formative professionalizzanti. A queste ultime attività potranno partecipare operatori del mercato dei servizi come funzionari delle associazioni di categoria, ordini, albi e associazioni.

In parallelo sarà reso attivo un primo intervento sperimentale denominato “Premio partner d’Impresa”, finalizzato a individuare e premiare le buone prassi realizzate nel 2019. Vi potranno partecipare soggetti rappresentativi del sistema delle imprese, aggregazioni di filiera e settori specifici che aggregano almeno 100 imprese su base regionale.

Ogni associazione di rappresentanza di rilievo regionale potrà candidare al massimo tre progetti. Tutti gli altri potranno candidare un solo progetto. I destinatari dei servizi erogati dai soggetti che si sono aggiudicati il Premio partner d’impresa sono Medie Piccole e Micro imprese con sede in Lombardia con un percorso di passaggio generazionale già realizzato.

Infine, nel corso del 2020, grazie a queste esperienze e al percorso compiuto, sarà lanciata una prima iniziativa di sostegno diretto alle imprese che vorranno avvalersi del mercato dei servizi per il ricambio generazionale e la trasmissione d’impresa, riservata d aziende con almeno 20 anni di eta’ e ad imprenditori almeno over 50.

“Si tratta, dunque, di un percorso sperimentale, a carattere pluriennale, che intende raccogliere e consolidare approcci e strumenti di sostegno all’impresa in un momento particolare e spesso critico, come quello del passaggio di consegne da un imprenditore all’altro, sensibilizzare gli imprenditori sull’esigenza di preparare questo momento, attivare le energie e le competenze oggi presenti sul mercato ma ancora poco conosciute ed integrate tra loro” ha dichiarato l’assessore Mattinzoli. “Sulla base dei risultati che raccoglieremo intendo promuovere iniziative stabili e a larga scala in collaborazione con il sistema camerale, gli ordini e le associazioni professionali e le rappresentanze delle imprese” ha concluso Mattinzoli.