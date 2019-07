Lotta allo spreco alimentare, al via i progetti finanziati da Regione Lombardia

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Regione Lombardia compie ulteriori passi in avanti verso la tutela e la promozione del diritto al cibo: l’assessore Stefano Bolognini ha incontrato i rappresentanti delle associazioni dei dieci progetti ammessi al finanziamento regionale.

“Ho incontrato con piacere le dieci associazioni che riceveranno il finanziamento regionale per i loro progetti nell’ambito della promozione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo biennio 2019/2020. La lotta allo spreco alimentare e il diritto al cibo sono tematiche importanti e sentite da Regione Lombardia. Da più di un anno lavoriamo a stretto contatto con i soggetti della rete, i quali con il loro operato, intercettano a 360 gradi le realtà fragili del territorio”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità della Regione Lombardia Stefano Bolognini al termine della riunione che si è svolta a Palazzo Lombardia.

I 10 progetti ammessi (5 in continuità con il piano 2017/2018 e 5 nuovi) sono stati finanziati con 2.557.000 euro. Tra le aree di intervento ci sono il recupero e raccolta di prodotti nel rispetto dell’equilibrio nutrizionale per tutti i beneficiari dell’aiuto; il recupero e la raccolta di prodotti specifici per l’alimentazione delle categorie più fragili come bambini e anziani; il consolidamento della raccolta e distribuzione attraverso gli ‘empori solidali’, cioè i piccoli market in cui le persone in difficoltà possono scegliere i prodotti raccolti attraverso donazioni di privati o di organizzazioni di terzo settore e ritirarli gratuitamente.

Prevista anche la formazione del personale con particolare attenzione alla normativa igienico sanitaria Haccp, alla conservazione e alla somministrazione degli alimenti. Le attività dovranno realizzarsi nel biennio 2019/2020 e concludersi entro dicembre 2020.

Il piano di azione contro la povertà alimentare in Regione Lombardia prende il via con la delibera approvata nel novembre del 2018 sulla ‘Promozione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo biennio 2019/2020’ che, tra l’altro, stanziava 2.000.000 di euro di cui 1.800.000 destinati alle attività di raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari e i restanti 200 mila per gli enti di terzo livello al fine della costruzione di progetti a copertura regionale. Regione Lombardia, nel dicembre 2018 ha poi emanato l’avviso pubblico contenente i termini e le modalità di realizzazione degli obiettivi e alla scadenza dei termini sono stati ammessi i 10 progetti.

“E’ nostra intenzione – ha aggiunto l’assessore – valorizzare e promuovere tutte le azioni di recupero e distribuzione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale per far fronte al bisogno crescente anche in Lombardia tra coloro che non riescono ad accedere ad un’alimentazione sufficientemente nutriente e sicura, atta a garantire una vita sana e attiva”.

“Regione Lombardia – ha proseguito l’assessore – valorizza con interventi mirati l’azione e la missione quotidiana delle associazioni coinvolte, che nel tempo hanno costruito e continuano a nutrire una solida rete di relazioni e aiuti concreti.

“Il nostro obiettivo – ha concluso l’assessore – è arrivare al 2025 col 50 per cento di recupero delle eccedenze alimentari. Sono fortemente convinto che il lavoro prezioso svolto dai soggetti coinvolti, unito all’impegno costante di Regione Lombardia, possa portare al raggiungimento e magari anche al superamento dell’obiettivo prefissato”.