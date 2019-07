Luino, in riva al lago il ”Concorso di Eleganza su due ruote”: protagoniste le moto d’epoca

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Dopo il grande successo degli scorsi anni, che ha incuriosito tanti luinesi e turisti, domani, domenica 7 luglio, dalle 9 alle 16, a Luino si terrà la terza edizione del ”Concorso di Eleganza su due ruote”.

La manifestazione, organizzata dall’associazione “Moto Club Nino Manzoni”, è una delle sette organizzate in Lombardia e fa parte del Campionato Regionale FMI: si prefigge lo scopo di valorizzare e portare a conoscenza il patrimonio storico e culturale delle moto d’epoca ed il relativo abbigliamento dei piloti che devono essere tassativamente in sintonia con l’anno di costruzione della moto.

Nelle precedenti edizioni hanno partecipato mezzi spazianti in un arco temporale compreso tra i primi del 1900 alla fine del 1975. Vedere questi mezzi cavalcati dai relativi piloti abbigliati in tema, crea un colpo d’occhio notevole, se poi consideriamo che il tutto si svolge, grazie all’amministrazione comunale, nel contesto della nuova area pedonale del lungolago di Luino lo spettacolo che ne emerge è notevole.

Si vedranno così sfilar moto “sottocanna”, d’epoca, storiche, classiche, fuoristrada, sidecar e militari. I mezzi partecipanti al Concorso verranno fatti sfilare uno alla volta davanti ad una giuria, che valuterà sia le condizioni della moto che il rispetto dell’abbigliamento da parte del pilota.

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, la Polizia Locale di Luino ha istituito in piazza Garibaldi l’istituzione temporanea del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli utilizzati per lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 7 alle ore 17.