Lombardia, 1,7 milioni di euro per semplificare il lavoro dei Comuni negli “Sportelli Unici”

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Da Regione Lombardia 1,7 milioni per contribuire a sburocratizzare e a semplificare le attività di comuni, unioni di comuni e comunità montane.

Lo prevede la delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, che mira a migliorare i servizi degli SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) oltre che promuovere e sostenere l’avvio del processo di adeguamento dei SUAP agli indirizzi regionali.

“Ai beneficiari – ha spiegato l’assessore Mattinzoli – sarà dato un contributo per l’acquisizione di dotazioni strumentali e per la realizzazione di adeguamenti funzionali o impiantistici degli spazi necessari allo svolgimento delle funzioni del SUAP e un servizio di assistenza e accompagnamento per adeguarsi progressivamente a standard di servizio più elevati secondo precisi parametri organizzativi, tecnologici, gestionali e territoriali”.

Il contributo a fondo perduto potrà variare da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro. Le azioni saranno condotte in collaborazione con il Sistema Camerale. Inoltre, per supportare i comuni nella predisposizione delle proposte progettuali, il team degli ‘angeli anti burocrazia provvederà’ a fornire un servizio di assistenza e accompagnamento, a titolo gratuito, ai comuni che ne faranno richiesta, anche in coordinamento con gli Uffici Territoriali Regionali di riferimento.

Il bando sarà pubblicato entro la fine del mese di giugno. “E’ chiaro che con l’Autonomia – ha aggiunto Mattinzoli – potremo essere ancora più incisivi, con questa delibera comunque facciamo un grande passo in avanti”.