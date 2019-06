Addio Federico, se ne va un punto di riferimento per tutta Cremenaga

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Se ne è andato in punta di piedi, dopo una vita vissuta all’insegna dell’impegno sociale, dell’altruismo e della solidarietà, Federico Provini, che mercoledì sera è spirato improvvisamente all’Ospedale di Luino dopo un breve ricovero.

Federico per anni è stato un punto di riferimento per la piccola comunità di Cremenaga, soprattutto come presidente della sezione degli Alpini del paese, che lo ha visto coinvolto nelle tantissime attività ed eventi proposti sul territorio. Durante l’alluvione del Tanaro e del terremoto in Friuli, è ricordato per essersi impegnato a lungo nei soccorsi alla popolazioni colpite, senza tirarsi indietro mai.

Inoltre, è stato molto vicino ed ha aiutato il gruppo “Giovani Cremenaga”. “Ci ha insegnato tanto e ci ha guidato nel nostro percorso come fosse un nonno. Sarà difficile dimenticarlo, porteremo con noi sempre il suo sorriso e i suoi consigli, ci mancherà tantissimo”, commenta il consigliere comunale Davide Nicoletti.

“Lui e agli altri Alpini del paese dobbiamo ringraziare per la costruzione della Baita degli Alpini – ricorda anche il sindaco Domenico Rigazzi -. È sempre stata una persona che si è data a fare, solo l’età lo ha un po’ fermato negli ultimi tempi, ma lo ricordo come un uomo sempre presente e sempre pronto ad aiutare gli altri. Diceva sempre la sua e non aveva peli sulla lingua. Abbiamo sempre avuto un rapporto schietto e sincero. Era un lottatore ed un combattente, mancherà tanto al nostro paese”.

I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle ore 15, presso la Parrocchia di Cremenaga.