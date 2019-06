Luino, arriva l’estate e aumenta la vigilanza al mercato e durante i grandi eventi

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Più occhi vigili sulle strade del centro grazie ad una delibera approvata nei giorni scorsi dalla giunta di Luino. Un atto dovuto principalmente all’aumento del flusso turistico, ora che la stagione estiva ha preso il via a tutti gli effetti, come la calda giornata di mercato, ieri, ha lasciato intendere.

E proprio a partire da ieri, mercoledì 19 giugno, tra le bancarelle di via Sereni, via XV Agosto, via Vittorio Veneto e nelle altre aree più affollate della città lacustre, gli uomini in divisa dell’associazione nazionale Carabinieri in congedo, hanno iniziato a prestare servizio per dare man forte alla Polizia locale nelle attività di controllo sull’ordine pubblico.

Osservazione e segnalazione, queste le parole chiave che disciplinano i compiti ricoperti dai volontari, i quali si riveleranno senza dubbio preziose risorse anche in vista delle manifestazioni e dei grandi eventi che Luino ospiterà durante i weekend da qui alla fine di luglio.

La collaborazione con le forze dell’ordine locali proseguirà da contratto fino a dicembre 2020, e per tutto il 2019 sarà ulteriormente rinforzata dalla presenza in città di un secondo gruppo di volontari, quelli dell‘associazione “Aiuto e Solidarietà”. Per coprire le spese relative all’organizzazione del servizio, il comune ha stanziato 3.500 euro di fondi.