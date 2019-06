Tutto pronto per la 24esima edizione della StraMaccagno

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Si terrà nella mattinata di domani, domenica 9 giugno, il tradizionale appuntamento con la StraMaccagno, gara podistica non competitiva giunta quest’anno alla sua ventiquattresima edizione.

Un evento particolarmente apprezzato dalla comunità del paese lacustre, che ritorna e si rinnova grazie alla collaborazione e all’impegno delle associazioni locali, dei volontari, delle Forze dell’Ordine e di tutte le persone che puntualmente accolgono con entusiasmo questa esperienza di sport a contatto con le bellezze del territorio.

Anche quest’anno sono due le proposte che i corridori troveranno sul tavolo delle iscrizioni in piazza V. Veneto, punto di ritrovo a partire dalle ore 7.30. Il percorso principale, la gara podistica non competitiva per i più allenati, avrà una lunghezza di 8,2 chilometri. La camminata invece, opzione meno impegnativa ma comunque studiata per attraversare i punti più suggestivi del paese, seguirà un itinerario di 5,5 chilometri.

Le iscrizioni in piazza si chiuderanno alle ore 9, e i gruppi che seguiranno i due percorsi lasceranno entrambi la piazza alle ore 9.30 con la partenza ufficiale della ventiquattresima StraMaccagno.

Alle ore 11.30, invece, avrà inizio il “giro piazza” organizzato esclusivamente per i bambini della scuola materna, un mini percorso per i più piccoli che alle ore 12 si concluderà in piazza per il ritrovo di tutti i partecipanti e l’inizio delle premiazioni.

Per maggiori informazioni è possibile seguire la pagina Facebook dell’evento, oppure contattare il numero +39 327 9303569 o scrivere all’indirizzo info@lmit.info.