Lombardia Ideale, Fontana e Cosentino: “Risultato elettorale sorprendente”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Durante la conferenza stampa che si è svolta questa mattina al Palazzo delle Stelline di Milano, il Governatore Attilio Fontana, il coordinatore di Lombardia Ideale Giacomo Cosentino e il Capogruppo della Lega Roberto Anelli hanno presentato alla stampa i risultati elettorali ottenuti dal neonato movimento politico, costola civica della Lega di Attilio Fontana e Matteo Salvini.

“A febbraio abbiamo presentato l’idea di un movimento politico snello, nato come sviluppo della lista Fontana, finalizzato a dare voce a un mondo civico e autonomo rispetto ai tradizionali partiti ma che condivide l’operato di Salvini e di Fontana, che ringrazio entrambi per la fiducia e il supporto – ha dichiarato Giacomo Cosentino -. Dopo soli tre mesi di lavoro a Bergamo – grazie anche al coordinatore Danilo Minuti – siamo il secondo movimento del centrodestra (raggiungendo l’8,3%) e a Pavia – guidati dal referente Francesco Mantovani – il terzo (con il 6,3%), eleggendo in entrambe le Città due Consiglieri Comunali; abbiamo anche i primi Sindaci eletti e al centinaio di amministratori locali che hanno già aderito si aggiungono una ventina di nuovi Consiglieri Comunali, tra cui il Consigliere Manuel Piccinini che ad Albino ha superato le 400 preferenze risultando il più votato in assoluto. A breve saremo rappresentati anche nel Consiglio comunale di Limbiate e ci saranno nuove adesioni, soprattutto a Milano”.

“Questo movimento intercetta tutte le persone che hanno il desiderio di impegnarsi ma non si riconoscono molto nei partiti e nelle relative liturgie – ha spiegato il Governatore Attilio Fontana – . E’ stato fatto un buon lavoro, abbiamo messo al centro la voglia di fare, la concretezza e l’impegno verso i cittadini; poche parole e tanti fatti. Il rapporto tra Cosentino e la Lega è molto positivo, questo progetto politico verrà portato avanti anche nelle Città che andranno al voto nei prossimi anni (es. Milano e Varese) ma non solo: ora possiamo allargarci anche in altre Regioni e quindi dar seguito a richieste che ci sono pervenute anche al di fuori della Lombardia. La voglia di fare ha contagiato tanta gente, anche coloro che si sono allontanati dalla politica”.

A concludere è stato Roberto Anelli: “La Lega crede in Lombardia Ideale, non è un avversario politico ma un compagno di percorso, diamo pieno appoggio. Per la Lega Lombardia Ideale è complementare: alle amministrative Lombardia Ideale è riuscita a intercettare l’elettorato non leghista di Matteo Salvini che altrimenti sarebbe andato disperso in altre liste. Mi permetto di dire che sia il nostro Segretario Federale – Matteo Salvini – che quello Nazionale – Paolo Grimoldi – sono molto vicini a questo movimento”.

L’elenco dei consiglieri comunali eletti nella Provincia di Varese:

Cuveglio: Francesco Paglia (Sindaco)

Dumenza: Matteo Pugni (Vice Sindaco)

Fagnano Olona: Elena Catelli (Sindaco)

Bedero Valcuvia: Roberto De Zorzi

Cadrezzate: Marco Squizzato e Simone Butera

Cardano al Campo: Marco Merlin

Viggiù: Carlotta Onofri, Andrea Scandola, Nicolò Gri

Brinzio: Federico Forgione, Patrick Panza

Sesto Calende: Simone Pintori, Nicolò Gri (Assessore esterno)