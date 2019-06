Turismo, gli strumenti per competere: la sfida del territorio passa anche da Luino

Tempo medio di lettura: 2 minuti

“In un contesto come quello varesino dove, grazie a un territorio ricco di elementi di bellezza ambientale e artistica, il turismo si manifesta sempre di più quale significativo fattore di sviluppo economico, la sfida della competitività ci impone di innestare elementi d’innovazione”, parole del presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi, nel presentare il workshop che venerdì 7 giugno a Luino vedrà imprese e associazioni di categoria confrontarsi su un tema decisivo.

“InfoPoint, Rete e Web: il Turista al Centro per Vincere la Sfida della Competitività”, recita così infatti il titolo dell’appuntamento promosso dalla stessa Camera di Commercio in collaborazione con il Comune di Luino ed Explora, società di Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo.

L’incontro, che prenderà il via alle 16 nelle sale di Palazzo Verbania, sarà anche l’occasione per presentare in anteprima sia il portale territoriale “Varese #Doyoulake?”, sia il nuovo InfoPoint di Luino. Quest’ultimo è ubicato all’interno della stessa struttura Liberty posta sul lungolago, recentemente riaperta dopo una preziosa opera di ristrutturazione.

Il pomeriggio prevede l’apertura affidata alle parole del sindaco luinese, Andrea Pellicini, cui seguiranno gli interventi di Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere delegato al Turismo della Provincia di Varese, del presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi e dell’assessore regionale al Turismo Lara Magoni.

Giulia Gilardoni, di Explora, ed Enrico Argentiero, responsabile Marketing Territoriale e Turismo della Camera di Commercio, parleranno invece sul tema “Dall’Ecosistema Digitale Turistico al portale territoriale Varese #Doyoulake? Quando la promozione è a portata di mouse”.

Non mancherà, poi, un confronto tra gli imprenditori protagonisti della filiera turistica territoriale, con Frederick Venturi quale presidente di Federalberghi, Massimo Grignani, al vertice del Consorzio Turistico della provincia di Varese, e Franco Vitella, nel suo ruolo di presidente di Ascom Luino.

Toccherà quindi a Laura Frulli, consigliere comunale con delega al Turismo del Comune di Luino, presentare il nuovo InfoPoint della località sul Verbano e all’assessore Alessandra Miglio parlare di questo settore quale leva di sviluppo economico. In conclusione, il direttore del Polo nautico del Luinese, Angelo Ferloni, terrà un intervento su “Luino a vele spiegate, lo sport come veicolo di promozione turistica”.

La partecipazione al workshop è gratuita, occorre però iscriversi online sul sito della Camera di Commercio varesina.