Tutti i dati e le percentuali delle elezioni europee nei comuni dell’Alto Varesotto

A risultati acquisiti, con la Lega che è andata a valanga in questa tornata di elezioni europee, il Partito democratico e il crollo vertiginoso del Movimento 5 Stelle, uno spaccato particolare, pressocché in linea con l’andamento nazionale, è quello dei comuni di tutto l’Alto Varesotto, dove il partito di Salvini ha sfiorato percentuali bulgare.

I risultati più netti li abbiamo a Mesenzana, con la Lega che ha preso oltre il 60% dei voti, mentre a Curiglia con Monteviasco, Cugliate Fabiasco e Rancio Valcuvia è arrivata al 58%. Per quanto riguarda il Partito Democratico a Laveno Mombello e a Castello Cabiaglio si è toccata quota 25%, mentre il Movimento 5 Stelle non ha superato da nessuna parte il 13% dei voti (Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Porto Ceresio).

Particolari, invece, alcuni risultati: a Brezzo di Bedero, Brinzio, Dumenza e Duno Fratelli d’Italia batte Forza Italia, che a sua volta a Castelveccana ha la meglio sul Movimento 5 Stelle. A Cremenaga, per una manciata di voti, i grillini sono arrivati davanti al Pd, così come a Cunardo, Cuvio, Porto Valtravaglia, Tronzano Lago Maggiore e Valganna. A Rancio Valcuvia, invece, il secondo partito, davanti a Pd e M5S, è Forza Italia.

Le percentuali più alte dell’affluenza nei comuni dell’Alto Varesotto, invece, si sono registrate a Bedero Valcuvia, Duno, Grantola, Marzio e Masciago Primo, con oltre il 70% degli elettori aventi diritto al voto. Quelle più basse le troviamo a Cadegliano Viconago, Cremenaga, Lavena Ponte Tresa, Luino e Porto Ceresio. In Provincia di Varese l’affluenza alle elezioni europee è pari al 60,7% circa, mentre in Lombardia la percentuale si è fermata al 64,8% e in Italia, invece, il dato è pari al 56,09%.

Ecco tutti i dati del comuni dell’Alto Varesotto, mentre per consultare quelli di tutta la provincia di Varese cliccare qui.

Agra (affluenza 51,30% – 174 votanti): Lega 47,13%, Partito democratico 17,24%, Movimento 5 Stelle 9,20%, Forza Italia 6,90%, Fratelli d’Italia 9,20%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 3,45%, Europa Verde 2,87%, La Sinistra 0.

Bedero Valcuvia (affluenza 73,59% – 405 votanti): Lega 51,11%, Partito democratico 14,57%, Movimento 5 Stelle 9,88%, Forza Italia 8,64%, Fratelli d’Italia 5,43%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 3,21%, Europa Verde 2,47%, La Sinistra 0,49%.

Brenta (affluenza 50,19% – 786 votanti): Lega 50,51%, Partito democratico 18,45%, Movimento 5 Stelle 10,94%, Forza Italia 8,14%, Fratelli d’Italia 4,96%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 2,16%, Europa Verde 1,53%, La Sinistra 0,51%.

Brezzo di Bedero (affluenza 52,00% – 497 votanti): Lega 52,92%, Partito democratico 18,71%, Movimento 5 Stelle 7,65%, Forza Italia 5,23%, Fratelli d’Italia 7,44%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 1,21%, Europa Verde 3,22%, La Sinistra 1,01%.

Brinzio (affluenza 70,70% – 463 votanti): Lega 42,33%, Partito democratico 23,33%, Movimento 5 Stelle 10,37%, Forza Italia 6,48%, Fratelli d’Italia 7,13%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 2,59%, Europa Verde 3,24%, La Sinistra 0,65%.

Brissago Valtravaglia (affluenza 47,62% – 492 votanti): Lega 49,80%, Partito democratico 15,45%, Movimento 5 Stelle 11,38%, Forza Italia 7,72%, Fratelli d’Italia 5,69%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 2,24%, Europa Verde 3,25%, La Sinistra 0,41%.

Brusimpiano (affluenza 52,41% – 573 votanti): Lega 49,39%, Partito democratico 15,53%, Movimento 5 Stelle 9,77%, Forza Italia 9,42%, Fratelli d’Italia 4,39%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 3,49%, Europa Verde 1,75%, La Sinistra 1,40%.

Cadegliano Viconago (affluenza 38,38% – 771 votanti): Lega 53,44%, Partito democratico 11,80%, Movimento 5 Stelle 10,12%, Forza Italia 9,21%, Fratelli d’Italia 5.32%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 3,89%, Europa Verde 1,95%, La Sinistra 0,78%.

Casalzuigno (affluenza 63,14% – 727 votanti): Lega 48,97%, Partito democratico 16,37%, Movimento 5 Stelle 9,22%, Forza Italia 8,80%, Fratelli d’Italia 3,85%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 2,89%, Europa Verde 4,81%, La Sinistra 0,55%.

Cassano Valcuvia (affluenza 65,83% – 325 votanti): Lega 49,85%, Partito democratico 17,54%, Movimento 5 Stelle 8,92%, Forza Italia 8,31%, Fratelli d’Italia 4,62%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 1,85%, Europa Verde 4,31%, La Sinistra 1,54%.

Castello Cabiaglio (affluenza 62,43% – 323 votanti): Lega 43,34%, Partito democratico 25,08%, Movimento 5 Stelle 9,29%, Forza Italia 5,26%, Fratelli d’Italia 5,26%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 2,79%, Europa Verde 4,02%, La Sinistra 2,48%.

Castelveccana (affluenza 66,86% – 1094 votanti): Lega 46,44%, Partito democratico 17,00%, Movimento 5 Stelle 8,50%, Forza Italia 10,33%, Fratelli d’Italia 5,94%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 3,47%, Europa Verde 3,20%, La Sinistra 0,73%.

Cittiglio (affluenza 52,00% – 1644 votanti): Lega 46,17%, Partito democratico 18,61%, Movimento 5 Stelle 9,98%, Forza Italia 8,39%, Fratelli d’Italia 6,33%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 3,10%, Europa Verde 3,47%, La Sinistra 1,09%.

Cremenaga (affluenza 37,43% – 308 votanti): Lega 55,19%, Partito democratico 11,69%, Movimento 5 Stelle 12,34%, Forza Italia 11,04%, Fratelli d’Italia 0,97%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 2,92%, Europa Verde 0,97%, La Sinistra 0,97%.

Cuasso al Monte (affluenza 49,48% – 1447 votanti): Lega 50,79%, Partito democratico 16.09%, Movimento 5 Stelle 10.92%, Forza Italia 8,50%, Fratelli d’Italia 5,53%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 1,87%, Europa Verde 2,63%, La Sinistra 0,69%.

Cugliate Fabiasco (affluenza 51,83% – 1198 votanti): Lega 58,60%, Partito democratico 10,02%, Movimento 5 Stelle 10,60%, Forza Italia 8,68%, Fratelli d’Italia 5,34%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 1,67%, Europa Verde 1,84%, La Sinistra 0,17%.

Cunardo (affluenza 57,54% – 1394 votanti): Lega 53,59%, Partito democratico 10,76%, Movimento 5 Stelle 12,27%, Forza Italia 9,76%, Fratelli d’Italia 4,95%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 2,44%, Europa Verde 2,37%, La Sinistra 0,65%.

Curiglia con Monteviasco (affluenza 51,83% – 104 votanti): Lega 58,65%, Partito democratico 13,46%, Movimento 5 Stelle 6,73%, Forza Italia 4,81%, Fratelli d’Italia 2,88%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 0, Europa Verde 1,92%, Partito Comunista 4,81%.

Cuveglio (affluenza 64,24% – 1748 votanti): Lega 55,32%, Partito democratico 12,70%, Movimento 5 Stelle 10,47%, Forza Italia 8,98%, Fratelli d’Italia 5,72%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 1,60%, Europa Verde 1,60%, La Sinistra 0,57%.

Cuvio (affluenza 55,66% – 803 votanti): Lega 56,66%, Partito democratico 10,34%, Movimento 5 Stelle 11,46%, Forza Italia 8,47%, Fratelli d’Italia 4,73%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 1,37%, Europa Verde 1,25%, La Sinistra 1,37%.

Dumenza (affluenza 55,77% – 721 votanti): Lega 53,40%, Partito democratico 14,56%, Movimento 5 Stelle 9,99%, Forza Italia 6,24%, Fratelli d’Italia 6,38%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 1,94%, Europa Verde 2,77%, La Sinistra 0,55%.

Duno (affluenza 74,11% – 80 votanti): Lega 51,25%, Partito democratico 12,50%, Movimento 5 Stelle 10,00%, Forza Italia 6,25%, Fratelli d’Italia 11,25%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 3,75%, Europa Verde 2,50%, La Sinistra 0.

Ferrera di Varese (affluenza 66,49% – 368 votanti): Lega 55,43%, Partito democratico 13,59%, Movimento 5 Stelle 9,78%, Forza Italia 8,70%, Fratelli d’Italia 5,71%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 0,82%, Europa Verde 1,63%, La Sinistra 0,54%.

Germignaga (affluenza 55,91% – 1780 votanti): Lega 45,90%, Partito democratico 18,26%, Movimento 5 Stelle 13,03%, Forza Italia 7,25%, Fratelli d’Italia 6,52%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 3,03%, Europa Verde 2,25%, La Sinistra 0,51%.

Grantola (affluenza 70,93% – 688 votanti): Lega 48,84%, Partito democratico 14,10%, Movimento 5 Stelle 13,66%, Forza Italia 10,76%, Fratelli d’Italia 5,67%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 1,16%, Europa Verde 1,89%, La Sinistra 0,73%.

Lavena Ponte Tresa (affluenza 38,79% – 2181 votanti): Lega 51,95%, Partito democratico 14,81%, Movimento 5 Stelle 13,39%, Forza Italia 7,47%, Fratelli d’Italia 4,86%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 2,25%, Europa Verde 2,06%, La Sinistra 0,73%.

Laveno Mombello (affluenza 57,92% – 4121 votanti): Lega 41,01%, Partito democratico 25,31%, Movimento 5 Stelle 9,61%, Forza Italia 9,29%, Fratelli d’Italia 4,80%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 2,81%, Europa Verde 2,89%, La Sinistra 1,24%.

Luino (affluenza 45,92% – 5822 votanti): Lega 43,78%, Partito democratico 19,50%, Movimento 5 Stelle 11,95%, Forza Italia 9,29%, Fratelli d’Italia 5,94%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 3,35%, Europa Verde 2,34%, La Sinistra 1,03%.

Maccagno con Pino e Veddasca (affluenza 62,56% – 1513 votanti): Lega 44,28%, Partito democratico 20,36%, Movimento 5 Stelle 10,71%, Forza Italia 7,20%, Fratelli d’Italia 5,88%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 2,78%, Europa Verde 2,91%, La Sinistra 1,12%.

Marchirolo (affluenza 43,68% – 1278 votanti): Lega 49,06%, Partito democratico 15,81%, Movimento 5 Stelle 13,62%, Forza Italia 8,76%, Fratelli d’Italia 5,32%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 1,96%, Europa Verde 1,72%, La Sinistra 0,63%.

Marzio (affluenza 72,60% – 200 votanti): Lega 47,50%, Partito democratico 20,50%, Movimento 5 Stelle 9,50%, Forza Italia 9,50%, Fratelli d’Italia 7,50%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 1,50%, Europa Verde 1,00%, La Sinistra 0.

Masciago Primo (affluenza 75,30% – 182 votanti): Lega 46,15&, Partito democratico 19,23%, Movimento 5 Stelle 6,59%, Forza Italia 11,54%, Fratelli d’Italia 1,65%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 3,85%, Europa Verde 3,85%, La Sinistra 2,20%.

Mesenzana (affluenza 56,47% – 719 votanti): Lega 60,08%, Partito democratico 11,54%, Movimento 5 Stelle 10,57%, Forza Italia 7,51%, Fratelli d’Italia 3,48%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 0,42%, Europa Verde 2,09%, La Sinistra 0,42%.

Montegrino Valtravaglia (affluenza 49,49% – 617 votanti): Lega 55,92%, Partito democratico 12,97%, Movimento 5 Stelle 9,08%, Forza Italia 7,78%, Fratelli d’Italia 6,32%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 2,27%, Europa Verde 1,30%, La Sinistra 1,46%.

Porto Ceresio (affluenza 45,19% – 1191 votanti): Lega 49,03%, Partito democratico 17,13% , Movimento 5 Stelle 13,77%, Forza Italia 7,98%, Fratelli d’Italia 4,20%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 2,10%, Europa Verde 1,93%, La Sinistra 0,92%.

Porto Valtravaglia (affluenza 67,93% – 1358 votanti): Lega 45,36%, Partito democratico 15,61%, Movimento 5 Stelle 9,35%, Forza Italia 10,24%, Fratelli d’Italia 8,17%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 3,46%, Europa Verde 2,58%, La Sinistra 0,59%.

Rancio Valcuvia (affluenza 65,93% – 495 votanti): Lega 58,38%, Partito democratico 7,47%, Movimento 5 Stelle 6,46%, Forza Italia 13,94%, Fratelli d’Italia 5,45%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 1,62%, Europa Verde 2,22%, La Sinistra 1,01%.

Tronzano Lago Maggiore (affluenza 63,64% – 155 votanti): Lega 54,84%, Partito democratico 8,39%, Movimento 5 Stelle 11,61%, Forza Italia 3,87%, Fratelli d’Italia 9,68%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 0, Europa Verde 4,52%, La Sinistra 3,23%.

Valganna (affluenza 68,46%): Lega 52,45%, Partito democratico 6,35%, Movimento 5 Stelle 11,47%, Forza Italia 10,02%, Fratelli d’Italia 6,68%, +Europa – Italia in Comune – PDE Italia 1,22%, Europa Verde 2,34%, La Sinistra 0,56%.

*le liste scelte per la classificazione sono le prime otto a livello nazionale