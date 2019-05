Hockey, Mastini Varese: un nuovo responsabile giovanili in duplice veste

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sarà Mirko Bianchi il nuovo Responsabile del Settore Giovanile dei Mastini Varese e, nel contempo, allenatore in seconda a supporto di coach Da Rin per la Prima Squadra nel Campionato IHL, insieme a Matteo Malfatti. Segno che la società punta forte al vivaio.

Mirko Bianchi, trentenne originario di Torino, arriva a Varese dopo l’ultima esperienza a Pinerolo, dove aveva la responsabilità dei bambini e giovanissimi fino a 13 anni. Allenatore con i galloni per il riconoscimento del Secondo Livello, ex portiere che ha preferito la carriera in panchina piuttosto che sul ghiaccio, ha già lavorato con Da Rin e la loro conoscenza si protrae da anni. Attualmente è anche suo assistent coach per la Nazionale di Para Ice Hockey, ma lo stesso coach giallonero aveva allenato in passato Mirko.

Mirko Bianchi è stato allenatore in Serie A della squadra femminile del Torino Bulls, per poi passare alle giovanili, sua vera passione. Il ragazzo ha alternato esperienze di coach e di allenatore portieri, potendo così maturare esperienza.

“Ero portiere a Torino qualche anno fa e ho avuto l’occasione per fare il cosiddetto salto quando mi chiamò una squadra del Trentino Alto Adige. Intanto mi era stato proposta, quasi per caso, la possibilità di allenare dei bambini per un determinato periodo di tempo. L’esperienza mi piacque e quindi scelsi di rimanere in Piemonte, rinunciando al trasferimento e preferendo questa attività. Così ho iniziato il mio percorso di allenatore. Ora sono qui. A Varese penso si possa lavorare bene. La società mi ha fissato degli obiettivi”.

“Principalmente il mio compito sarà quello di sviluppare una crescita dell’intero settore giovanile e incentivare il reclutamento di nuovi bambini che possano provare a giocare a hockey, a partire dalle categorie più piccole. Da parte mia posso portare nuovi metodi di allenamento. Lo staff dei Mastini è importante: non è da tutti disporre di 6-7 coach a livello giovanile. Mi piace confrontarmi con gli altri, discutere, condividere idee e opinioni. Farlo con un team di lavoro è stimolante per tutti e motivante anche per me. Inoltre sarò di supporto a Massimo Da Rin e a Matteo Malfatti per quanto riguarda la Prima Squadra, portando così un’esperienza in più ai giovani e ai bambini”.

Con l’inserimento di Mirko Bianchi nello staff tecnico dei Mastini Varese Hockey, si completa una proposta di tutto rispetto che la società offre ai propri ragazzi e genitori. A livello nazionale Varese si pone in primo piano a livello giovanile.

Con Mirko Bianchi lavorerà certamente anche Davide Bertin, lo scorso anno diviso tra la porta della prima squadra e il ruolo di allenatore della formazione Under 11 che molto bene ha fatto durante la stagione. Con molta soddisfazione il suo impegno con le giovanili proseguirà.