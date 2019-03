Il consiglio comunale di Luino ricorda Giorgio Fiorio, “Grande perdita per il territorio”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La scomparsa di Giorgio Fiorio, avvenuta ieri mattina, ha lasciato un grande vuoto in tutto il territorio del nord della Provincia. In tanti, infatti, soprattutto sui social network, hanno voluto omaggiarlo con un pensiero o una riflessione in suo ricordo.

Ieri sera, all’inizio della seduta di consiglio comunale, è stato il sindaco di Luino, Andrea Pellicini, a chiedere la parola per indire un minuto di silenzio da dedicare a Fiorio, raccontando le sue esperienze a livello politico e del suo incarico da consigliere provinciale quando anche era in maggioranza. “Giorgio Fiorio – afferma Pellicini – è stata una grande personalità politica del nostro territorio, che si è sempre impegnato per rilanciare il nord della provincia. Oltre a questo, anche con l’esperienza meritoria della sciovia della Forcora, ha dimostrato di avere voluto bene a questa terra”.

Dopo gli applausi a prendere la parola diversi consiglieri comunali, tra cui il consigliere Giuseppe Taldone: “Era un ragazzo di spirito, fiero e sempre coraggioso, un mio assistito ma anche un amico. La notizia mi ha rattristato molto. Penso che la sua perdita, ma penso sia così per tanti, sia un momento triste per tutta la comunità. Lo saluto caldamente, sicuro che riposerà in pace”.

“Era un mio assessore a Tronzano Lago Maggiore, ruolo che ricopriva anche ora – spiega il capogruppo di maggioranza leghista Antonio Palmieri -. Ha sempre collaborato in questi anni, anche in Comunità Montana come consigliere. Lo ricordiamo tutti come un rappresentante importante della politica territoriale. Diagnosi con compagnoni parlavamo di lui, arrivato il suo giorno che ci aspettavamo come operatori sanitari, ma come colleghi amministratori speravamo non arrivasse mai”.

“Il mio è un ricordo intenso e fraterno – ha dichiarato il dottore e consigliere comunale Franco Compagnoni -. Giorgio ha scavato un solco sulla nostra terra, lavorando e impegnandosi ogni giorno, concretamente, per la nostra zona. Provo una grande tristezza”.

Ad associarsi agli omaggi a Fiorio anche i consiglieri Enrica Nogara, Pietro Agostinelli e Giovanni Petrotta. Oggi, venerdì 15 marzo, alle ore 20.30, si terrà il santo rosario presso la Chiesa di Galliate Lombardo. I funerali, invece, si terranno domani, sabato 16 marzo, alle ore 14, sempre a Galliate.