Autolinee Varesine, nel weekend modifiche alla circolazione per Carnevale

Per le giornate di venerdì 8 e sabato 9 marzo Autolinee Varesine adotterà sulle tratte del territorio l’orario “non scolastico“, come avviene di consueto quando i plessi del Varesotto sono chiusi.

A comunicarlo è la stessa azienda di trasporti che sottolinea inoltre le principali modifiche previste per il pomeriggio di sabato quando, nel centro di Varese, si terrà la consueta sfilata dei carri per il Carnevale Bosino.

Proprio in riferimento alla manifestazione, ulteriori modifiche riguarderanno tutte le linee urbane e le linee N10/N11 (Varese-Ghirla-Luino/Lavena Ponte Tresa).

Nel dettaglio, tra le ore 13.30 e le 18, i bus diretti verso la Valganna effettueranno un percorso alternativo tra piazzale Kennedy e, appunto, viale Valganna. Risultano così soppresse le fermate di via Vittorie Veneto, corso Moro, via Veratti, piazza Beccaria e viale Ippodromo. Il consiglio per gli utenti, infine, è quello di utilizzare la fermata del capolinea di piazzale Kennedy, in alternativa quella di viale Valganna (Isolabella).