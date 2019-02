Hockey, un viaggio tra le giovanili dei Mastini Varese

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Nel fine settimana di riposo per i Mastini del Campionato IHL Italian Hockey League, procedono le attività del settore giovanile, che ben si è comportato fino ad ora.

Under 15: i ragazzi allenati da Matteo Malfatti sono in testa alla classifica della Coppa Tre Regioni quando mancano 3 giornate alla conclusione. La vincente sfiderà la corrispettiva pari età del Trentino-Alto Adige e Veneto. I migliori 4 giocatori della classifica marcatori sono tutti Mastini! E anche i portieri risultano primo e terzo della competizione.

Under 13: quella di coach Nicolò Mazza è forse la compagine che più di altre ha fatto il salto di qualità. Dalle sconfitte maturate lo scorso anno, ora sono in lotta per la quarta piazza in un campionato sicuramente difficile.

Under 11: i piccoli di Bertin e Bollen stanno facendo un buon campionato, rispettando le attese. Gruppo buono, affiatato e molti ragazzi hanno grandi prospettive, dimostrando margini di forte crescita.

Under 9: i bambini guidati dalla supervisione di Frank Odino si difendono bene nelle loro partite e dimostrano grande entusiasmo e voglia di imparare.

Tutto molto positivo quindi per quanto riguarda le giovanili, al punto che la macchina è già in moto per la prossima stagione, dove vi è l’intenzione di costruite un team per disputare il campionato nazionale Under 17.

I Mastini fanno parte della storia dell’hockey su ghiaccio nazionale e il patrimonio sportivo lo si costruisce proprio partendo dal settore giovanile, dimostrando impegno e sacrificio.

Ai tifosi più grandi chiediamo ora di rispolverare la loro memoria: Carlacci, Corsi, Currie, De Piero, D’Angelo, Malfatti, Orrigoni, Quilici Per ora ci fermiamo qui…per ora.

Cosa vi ricordano questi grandi nomi che hanno contribuito in maniera tangibile a scrivere la storia di una formazione nata per vincere? Tranquilli, non dimenticheremo nessuno. Prossimamente andremo avanti con i nomi e probabilmente anche con qualche sorpresa. Tra un mese esatto il calendario ci ricorderà una data importantissima che farà tornare i lucciconi agli occhi dei più appassionati, che con la mente riavvolgeranno il nastro e ripercorreranno la strada di un grandioso trionfo.

Intanto questa settimana sarà fondamentale per i Mastini di oggi della IHL, che avranno 7 giorni per prepararsi al meglio alla fondamentale sfida di domenica prossima contro il Valdifiemme, una partita che, a suo modo, potrebbe far tornare i colori gialloneri a scrivere una nuova storica pagina hockeystica.

Road to playoff: tutti insieme per raggiungere un obiettivo che manca da troppo tempo! Non prendete impegni per domenica 10 febbraio ore 19.30.

Ci vediamo al Palalbani!