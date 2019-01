Hockey, domani per i Mastini Varese derby a Como

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Quella di domani sera tra Como e Varese è sicuramente una sfida da non perdere in tutti i sensi. Il Como lotta per rimanere in IHL, ma intanto spera in un passo falso di chi sta davanti con la speranza di recuperare punti in vista playoff, mentre i Mastini Varese hanno il dovere di fare bottino pieno per poter avvicinare il Valdifiemme e consolidare una classifica che porterebbe i gialloneri in una posizione un po’ più privilegiata in ottica playoff.

Tra Como e Varese la rivalità sportiva è sempre accesa e sarà così anche domani sera, quando sul ghiaccio di Casate scenderanno le uniche due compagini che hanno il dovere di tenere alta la bandiera della Lombardia nel panorama dell’hockey nazionale IHL. Dopo la buona prestazione contro l’Ora di domenica scorsa, i Mastini affrontano una trasferta agevole dal punto di vista geografico, ma comunque insidiosa sotto quello sportivo.

Sicuramente dovranno dar fondo a tutta la grinta e a tutta la voglia di far bene, migliorando possibilmente ciò che anche nell’ultima partita non ha dato i frutti sperati. Il test in terra lariana sarà sicuramente importante per portare avanti un percorso di crescita disciplinare che sta dando i suoi frutti, un aspetto che sicuramente sta caratterizzando positivamente questa fase di torneo.

Da migliorare le situazioni di gioco che si creano con l’uomo in più e quelle che scaturiscono da azioni corali che però non vengono poi abilmente concretizzate dagli attaccanti varesini quando si trovano soli davanti alla porta avversaria. Se si vuole lottare per traguardi importanti è necessario proseguire nella traccia del miglioramento intrapreso.

Altro aspetto rilevante riguarda senza dubbio la crescita mentale e la partita di domani sera porta realmente a mettere a dura prova tale variabile. Talvolta la crescita di una squadra la si misura proprio affrontando team che sono più indietro in classifica, ma che hanno grande motivazione e voglia di risalire per scrollarsi di dosso l’ultima posizione.

Per i Mastini vincere è un obbligo: per la classifica, per provare a dare un po’ di continuità ai risultati, perchè è un “derby”, per far gioire i propri tifosi, per potersi presentare al meglio moralmente in vista della trasferta di giovedì ad Alleghe. Ricordiamo che il palaghiaccio di Como ha temporaneamente capienza limitata a poche decine di posti e non sarà quindi possibile per tutti assistere al match.

Radio Village Network trasmetterà l’incontro in radiocronaca diretta integrale a partire dalle ore 18.45 di domani, domenica 27 gennaio. Collegandosi al sito radiovillagenetwork.it oppure dalla App sarà possibile ascoltare l’intera partita.