AMF, a Morbio Inferiore la Coppa Ticino Under 20 di Calcio a 5

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Si terrà la prossima domenica 27 gennaio, presso la Palestra della Scuola Media in via Stefano Franscini 30, a Morbio Inferiore, la Coppa Ticino riservata ai Club di categoria 20 anni (nati 1999/2003). Una manifestazione organizzata dalla Federazione Svizzera Football Sala, ente che promuove in Svizzera la disciplina del calcio a 5 Indoor AMF, (Asociaciòn Mundial de Futsal), del Presidente Marco Militano.

Alla manifestazione prenderanno parte otto formazioni provenienti da tutto il Cantone: Savosa Massagno 1, RBC Raggruppamento Basso Ceresio Calcio, Sassariente Minusio FC, Team Ticino Lugano, AS Breganzona, FC Savosa Massagno 2, FC Ascona, Solduno Locarno.

Il programma prevede la prima fase alla mattina dalle 9 alle 12.20, mentre al pomeriggio dalle 14.20 alle 18.30 si disputerà la fase finale della Coppa; nella pausa dalle 12.20 alle 14.20 si terrà lo stage dell’allenamento della Nazionale Svizzera Under 13 (nati 2006/2007/2008) in preparazione alla prossima Coppa del Mondo AMF, che si disputerà dal 28 ottobre al 3 novembre a Barcellona (Spagna).

La giornata si concluderà con una gara amichevole internazionale alle 19, tra la Nazionale Svizzera dei Corpi di Polizia rappresentata dalla Polizia Cantonale e gli omologhi italiani.