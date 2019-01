“Nati per leggere”: alla Biblioteca di Marchirolo i bambini diventano #piccolilettoriforti

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Con l’anno nuovo ricominciano alla Biblioteca di Marchirolo gli appuntamenti legati a “Nati per leggere”, il progetto promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino onlus, e sostenuto da numerose istituzioni pubbliche e private, intende promuovere la lettura precoce.

Rivolto ai bambini dai 6 mesi in poi, il progetto vuole sostenere la convinzione, supportata da studi scientifici, che la lettura in famiglia faciliti lo sviluppo di abilità cognitive e di relazione e sia un fattore di acquisizione di fiduciosa consapevolezza di sé.

La Biblioteca di Marchirolo segue quindi il progetto Nati per Leggere Lombardia aderendo all’iniziativa “Piccoli lettori forti”, dedicata ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori, che prevede la lettura di un libro al mese per far diventare così il proprio bimbo un #piccololettoreforte.

Il secondo giovedì di ogni mese è dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, mentre il quarto sabato del mese ai bambini da 0 a 6 anni, anche se le fasce di età sono indicative e non precludono la partecipazione agli eventi, che sono gratuiti e senza prenotazione.

La prima lettura dell’anno è prevista per sabato 26 gennaio alle ore 10.30, con il noto libro “Nel paese dei mostri selvaggi” di Maurice Sendak. Per scoprire tutte le date dell’iniziativa è possibile visitare l’evento Facebook dedicato.