Italia-Svizzera: Interreg, ok al progetto “Acquaceresio”. Finanziamenti per 37,5 milioni di euro

Sono in arrivo 37,5 milioni di euro a favore di 159 beneficiari nei territori di frontiera di Regione Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia di Bolzano, Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese per progetti volti alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, grazie al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera Interreg. “Di queste risorse ben 15,4 milioni di euro andranno a soggetti lombardi” fa sapere l’assessore regionale alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori, che ha la delega anche ai Rapporti con la Svizzera.

L’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg Italia-Svizzera 2014-2020 ha infatti appena approvato la graduatoria per il finanziamento dei progetti, di durata compresa fra i 18 e i 36 mesi, relativi all’Asse 2, ossia quello dedicato ai progetti di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Dopo il finanziamento di 25 milioni a 18 progetti ammessi nella graduatoria relativa all’Asse 1 “Competitività delle imprese”, si procede oggi con l’Asse 2 finalizzato all’aumento dell’attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni. A fronte di un totale di 59 progetti presentati, 20 sono stati ammessi e finanziati, con un ammontare di risorse pari a 32,5 milioni di euro messi a disposizione dall’Italia e 5,5 milioni di franchi svizzeri per la parte Svizzera.

“Questi fondi, destinati a enti pubblici e a soggetti privati, dimostrano ancora una volta il ruolo strategico della cooperazione transfrontaliera – ha sottolineato Sertori – rendendo possibili politiche di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale nelle aree di confine”.

Dei 20 progetti che verranno finanziati e che puntano all’elaborazione di modelli sperimentali per la gestione sostenibile della funzionalità ecosistemica dei corsi d’acqua, a iniziative di formazione e promozione sulle risorse idriche e allo sviluppo di iniziative per la valorizzazione e gestione del patrimonio culturale e naturale, 9 hanno un capofila lombardo.

Due i progetti approvati in provincia di Varese: “Sharesalmo” (Parco Lombardo della Valle del Ticino/Va) e “Acquaceresio” (Provincia di Varese/Va). Dopo i fondi stanziati da Regione Lombardia a Porto Ceresio, 70mila euro per la pulizia dei torrenti da alberi e arbusti, oggi un altro bel risultato per tutto il territorio del Ceresio e per i paesi che si affacciano sul lago di Lugano. Altri progetti sono in corso di lavorazione, sempre con l’obiettivo di migliorare e tutelare maggiormente l’ambiente del nord della provincia.

Ai precedenti otto si aggiunge “E-Bike” (Regione Lombardia), il progetto proposto dalla Direzione Sport e Politiche per i Giovani della Regione, con un budget complessivo di 2 milioni di euro e 380.000 franchi svizzeri. “Il progetto portato avanti da Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi – punta su un approccio sostenibile alla montagna attraverso la mobilità dolce e la promozione di una risorsa fondamentale per la protezione e la valorizzazione del territorio. ‘E-bike’, mediante la costruzione di una rete fisica di circuiti transfrontalieri uniti tra loro in una ciclabile, si propone di aggregare e sviluppare l’offerta turistica per favorire un maggiore incoming nell’area”.

“L’intenzione – ha concluso Sertori – è di migliorare la gestione integrata e sostenibile della risorsa idrica, oltre che a potenziare l’attrattività e lo sviluppo economico di territori che si trovano a dover fare i conti con la forte concorrenza dei Paesi confinanti, grazie a un uso più sostenibile delle risorse naturali e culturali”.