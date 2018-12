“Concerto di Natale” a Porto Valtravaglia con il coro The Green Sisters

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Il Natale è sempre più vicino e Porto Valtravaglia si prepara a festeggiarlo con una serata in musica, organizzata dalla Biblioteca Civica e dalla Proloco: il 15 dicembre alle ore 21 si terrà infatti il “Concerto di Natale”, presso il Salone Colombo.

Ad esibirsi sarà il coro femminile “The Green Sisters”, nato a Luino nel 2004 dal desiderio di creare una realtà canora di genere gospel-blues.

Nato sotto la direzione di Cristina Maiocchi e successivamente di Anna Torri, da 7 anni il coro viene diretto dal Maestro Mauro Vanni, musicista e direttore d’orchestra che da più di 20 anni dirige cori di genere diverso in Italia e in Svizzera.

Il coro luinese ha al suo attivo numerosi concerti in Lombardia, Piemonte nonché nella Svizzera Italiana e Romancia, e per la serata si esibirà in un repertorio suddiviso in due parti, la prima dedicata a brani spirtual e gospel e la seconda alle più tradizionali canzoni natalizie.