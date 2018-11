Cortina 2021, la SPM di Brissago sempre più protagonista dei Mondiali di Sci Alpino

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Si stanno concludendo i lavori per la messa in sicurezza di Vertigine, la nuova pista che verrà utilizzata in occasione dei Mondiali di Sci Alpino 2021, in programma a Cortina, per le discipline veloci maschili e il gigante maschile.

Con VS di Vidori Silvano la nota SPM di Brissago Valtravaglia si è occupata, in questo primo momento, dell’installazione di circa 1 km di struttura di protezione fissa di tipo A. La pista, che si trova sulla Tofana di Mezzo, parte a quota 2.373 metri e termina confluendo nella pista Olympia, che verrà invece utilizzata per le gare femminili.

Le strutture targate SPM si trovano ovunque nel mondo e, negli ultimi anni, l’azienda luinese ha lavorato anche per la sicurezza delle piste da sci per i Mondiali di Sci Alpino 2017, St Moritz (CH), i Mondiali di Sci Alpino 2019, Åre (SE), i Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2020, Lausanne (CH) – Pista Les Diablerets.

“La collaborazione con il comitato organizzatore dei Mondiali di Sci Alpino 2021 di Cortina è ulteriore conferma di affidabilità dei nostri prodotti e servizi e di soddisfazione da parte dei clienti – spiega l’ingegner Giovanni Berutti -. In Italia, altre numerose località dell’arco Alpino si sono affidate ai nostri tecnici per la protezione delle piste (sia per uso agonistico che turistico)”.

