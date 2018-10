Vigili del Fuoco Volontari, “Oltre 28mila euro da Regione a Laveno Mombello e Gallarate”

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Oltre 28mila euro di contributi da Regione Lombardia alle associazioni volontarie dei Vigili del Fuoco della provincia di Varese, dopo quelli ottenuti nel dicembre 2017. “Due importantissime realtà del nostro territorio, l’Associazione Amici Pompieri Volontari di Gallarate e i Vigili del Fuoco Volontari di Laveno Mombello, sono risultate meritevoli del finanziamento da parte di Regione Lombardia per portare avanti la loro azione a favore della sicurezza delle persone e del territorio”, commenta il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti.

I fondi assegnati sono rispettivamente di 15.101,60 euro per l’associazione gallaratese e di 13mila euro per i volontari di Laveno Mombello, per un totale di 28.101,60 euro.

“Il progetto di erogazione di fondi era stato portato avanti già nella precedente legislatura – prosegue Emanuele Monti – su iniziativa della Lega, grazie ad un emendamento di cui sono cofirmatario. È il segnale concreto dell’attenzione che abbiamo sempre riservato verso il prezioso lavoro dei volontari dei Vigili del Fuoco”.

“La Lega è da sempre attenta alle esigenze del territorio che è chiamata a rappresentare – conclude Monti – e lo fa in maniera concreta, rispondendo prontamente alle richieste di chi si mette a disposizione della propria comunità, fornendo tutto l’aiuto possibile”.