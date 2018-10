Provincia di Varese e CSV: incontri formativi su Riforma del Terzo Settore e su Autismo

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Un calendario di incontri formativi per puntare l’attenzione su due macro aree di interesse specifico, legate a tematiche nuove ed emergenti: gli scenari e sviluppi nel quadro della riforma del Terzo settore e l’informazione e la formazione nel campo dei disturbi dello spettro autistico.

A proporre le iniziative, calendarizzate nelle prossime settimane, è la Provincia di Varese – Settore Servizi Sociali in collaborazione con CSV Insubria (ex CESVOV) per l’area relativa alla riforma del Terzo Settore e con il supporto scientifico, per quanto concerne il tema dell’autismo, del Centro Studi e Formazione di Fondazione Piatti/Anffas di Varese, il patrocinio della Fism (Federazione italiana scuole materne) e in accordo con UST (Ufficio scolastico territoriale) di Varese.

Per la macro area della riforma del Terzo settore, su ciascun territorio individuato (Saronno, Gallarate e Varese) viene proposto un percorso composto da due incontri.

Il primo ha l’obiettivo di fare chiarezza sul Codice del Terzo settore dopo il Decreto Legislativo correttivo del 3 agosto 2018 e il secondo approfondisce il tema delle convenzioni e collaborazioni tra l’Ente Locale e il mondo del volontariato e dell’associazionismo. La proposta formativa è dedicata in particolare agli operatori degli Enti Locali e alle associazioni del territorio.

Gli incontri si terranno: a Saronno presso Casa di Marta (via Petrarca,1) e il 23 ottobre dalle ore 16.30 alle 20, il 30 ottobre dalle 8.30 alle 13.30, a Gallarate presso MAGA (Via Egidio de Magri, 1) l’8 novembre dalle ore 16.30 alle 20.00 e il 15 novembre dalle 8.30 alle 13.30 e a Varese a Villa Recalcati (piazza Libertà 1) il 13 novembre dalle 16.30 alle 20 e il 20 novembre dalle 8.30 alle 13.30. I corsi sono gratuiti, previa iscrizione, per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del CSV.

Riguardo la macro area di scuola e autismo invece l’obiettivo degli incontri proposti è quello di informare e formare gli insegnanti di asilo nido, nidi famiglia e scuole dell’infanzia, ma anche i volontari che si trovano a contatto con i bambini al fine di sviluppare strumenti e strategie appropriate a favore dei minori con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo.

L’intervento vede la collaborazione scientifica del Centro Studi e Formazione di Fondazione Piatti/Anffas. La proposta formativa si compone di due incontri consecutivi e si svolgerà presso la Sala Convegni di Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, piazza Libertà 1.

Per permettere la più ampia partecipazione agli interessati vengono offerte due possibilità, con giorni e orari diversi: sabato 10 e 17 novembre dalle ore 8.30 alle 13.30 oppure martedì 27 novembre e 4 dicembre dalle ore 16.30 alle 20.45.

I corsi sono gratuiti previa iscrizione, per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: politiche.sociali@provincia.va.it.