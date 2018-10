La provincia di Varese invecchia: crescita demografica a zero e popolazione sempre più anziana

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Quarto anno consecutivo di crescita demografica pari a zero e popolazione mediamente sempre più anziana. Evidenzia questi elementi l’analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio sugli abitanti della provincia di Varese.

Entrando nel dettaglio, si scopre che al 1° gennaio 2018 i residenti certificati Istat erano 890.528, di cui 433.568 maschi e 456.960 femmine, pari al 9% del totale regionale lombardo.

Notevole è la densità abitativa, il cui dato medio è di 743 abitanti per chilometro quadrato, contro i 420 della Lombardia e i 200 dell’Italia.

Rispetto al 2017 ci sono solo 485 residenti in più e l’età media è di 45 anni (in Italia 44,7 e in Lombardia 44,5).

L’indice di vecchiaia è 171,2 (in Italia 168,9 in Lombardia 162,2): in altri termini, per ogni 171 persone con più di 65 anni ci sono 100 bambini e ragazzi tra gli 0 e i 14 anni.

Gli stranieri residenti in provincia, sempre al 1° gennaio 2018, erano 75.806 e pesavano per 8,5% sul totale degli abitanti, in leggero aumento rispetto al 2017 (+1,4%).

Infine, due curiosità: i varesini residenti all’estero superano quota 53mila secondo i dati di fine 2016 e, continuando su questo trend, gli abitanti della nostra provincia nel 2025 scenderanno a 859mila.

