Torna il “Varese Beer Festival”: birre e sapori d’autunno alla Schiranna

L’area feste della Schiranna torna per la seconda volta a ospitare il “Varese Beer Festival”: dopo il grande successo dell’edizione d’esordio tenutasi a maggio, la rassegna dedicata alle grandi birre artigianali offre un secondo appuntamento in programma tra venerdì 19 e domenica 21 ottobre.

Il festival sarà dedicato alle birre e ai sapori più adatti all’autunno: l’organizzazione ha selezionato con cura i birrifici presenti coinvolgendo produttori che hanno nella loro lista birre adatte ad accompagnare determinate pietanze tipiche autunnali. Nell’elenco delle circa 60 birre presenti spiccheranno in particolare quelle di stile belga e britannico, ma non mancheranno tipologie originarie di altri paesi.

Ai banchi dunque saranno disponibili gli stand di otto birrifici italiani provenienti sia dal territorio (50&50, Extraomnes, Orso Verde), sia dalla Lombardia (Birrificio Italiano, Dulac, Tasso Alcolico) sia da altre regioni (Croce di Malto dal Piemonte, Maltus Faber dalla Liguria).

Il nono e ultimo stand è invece curato da uno dei locali varesini più impegnati nella divulgazione della cultura birraria, l‘Unibirra di Calcinate del Pesce, che proporrà agli appassionati una selezione di birre a fermentazione spontanea e alcuni sidri.

L’edizione autunnale dell’evento sarà anche teatro di una “sfida” a tavola: la cucina, dove opererà anche lo staff del “Barbaresco” di Legnano, proporrà piatti tipici dell’autunno e del territorio che tradizionalmente sono abbinati al vino.

Ecco dunque che sul menù trovano posto i risotti, lo stinco alla birra, lo stufato d’asino, la polenta con il gorgonzola, e la cassoeula. La proposta è poi completata da fritto misto di pesce, cheesburger, patatine e altro ancora.

Oltre all’area dei birrifici e a quella per mangiare, saranno a disposizione un bar, un’area relax per sedersi e chiacchierare, i mercatini con prodotti tipici, l’area Live e DJ Set e un “personal beer hunter” che consiglierà le birre più adatte al vostro palato.

Domenica pomeriggio ci sarà una “cotta pubblica” di birra condotta dal birraio Cesare Gualdoni (Orso Verde).

Come per l’edizione precedente, l’ingresso al festival è gratuito, mentre per le degustazioni sarà necessario acquistare il cosiddetto “Starter Pack” che comprende (al prezzo di 5 euro) il bicchiere ufficiale VBF serigrafato in policarbonato, due degustazioni e la brochure ufficiale con l’elenco di tutte le birre a disposizione. I gettoni che serviranno ad acquistare le degustazioni saranno disponibili alle casse del festival.

Il Varese Beer Festival è organizzato dalla Cooperativa MondoVisione in collaborazione con il blog Malto Gradimento e con BBF/Brianza Beer Festival, Barbaresco Enopub, Confartigianato Imprese Varese, I am of the Idea, VareseNews.

Per tutte le informazioni sull’evento è possibile visitare la pagina ufficiale Facebook di VBF.