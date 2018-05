Tutto pronto per la prima edizione del “Varese Beer Festival”, un weekend a tutta birra

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Varese è pronta ad ospitare per la prima volta una grande rassegna dedicata al mondo della birra artigianale: da domani venerdì 18 maggio a domenica 20 maggio sarà di scena alla Schiranna il VBF – Varese Beer Festival.

Organizzato dalla Cooperativa Mondovisione, l’evento permetterà ad appassionati e curiosi di conoscere il mondo della birra artigianale italiana che nell’ultimo ventennio ha compiuto passi da gigante: partendo da semplici produzioni sperimentali, è arrivato a coprire una fetta significativa di mercato. Al VBF prenderanno parte 12 birrifici che hanno lasciato segni importanti in questo panorama, con sede in Lombardia e in Piemonte. Tra essi anche 50&50, Birrificio Settimo, Orso Verde e The Wall, Vetra proprio della provincia varesina. In totale saranno oltre 70 le birre a disposizione dei partecipanti, tutte servite alla spina.

Accanto all’area birrifici, sono previsti diversi menu con primi piatti, grigliate di carne, fritto misto di pesce, finger food, pietanze veg e dolci. Mentre nell’area feste saranno organizzati alcuni eventi collaterali, come le trasmissioni della radio online Never Was Radio, la presentazione del Birrificio Sociale di Malnate e dei corsi di homebrewing di Confartigianato Varese.

Il VBF si articolerà in tre serate: venerdì 18 e sabato 19 i cancelli dell’area feste apriranno alle ore 18 per chiudersi alle 2 (le spine si fermeranno alla 1.30), mentre domenica 20 maggio si comincerà alle ore 11 per terminare alle 22.

L’ingresso al festival è gratuito, mentre per le degustazioni sarà necessario acquistare il cosiddetto “Starter Pack” che comprende (al prezzo di 5 euro) il bicchiere ufficiale VBF serigrafato in policarbonato, due degustazioni da 0,10 cl (valore 1 euro ciascuna) e la brochure ufficiale con l’elenco di tutte le birre a disposizione. I gettoni che serviranno ad acquistare le degustazioni saranno disponibili alle casse del festival.

In tutt’e tre le serate sarà sempre presente l’inconfondibile camper della Unità Mobile Discobus che distribuirà etilometri gratuiti e materiale informativo sui rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza. Inoltre, grazie alla conformazione dell’area feste della Schiranna, la manifestazione sarà ugualmente fruibile anche in caso di pioggia, poiché sia la zona dedicata ai birrifici, sia gli spazi relax e ristorante, sia l’area degli eventi collaterali sono coperti.

“Il Varese Beer Festival è una fotografia del mondo brassicolo artigianale del momento – ha spiegato David Marelli, responsabile eventi di Mondovisione – con un occhio di riguardo molto attento al territorio varesino, ricco sia di birrifici storici sia di giovani talenti pronti ad affermarsi sul piano nazionale. Quello che alcuni vedono come un momento di moda passeggero è invece per noi l’inizio di un percorso educativo importante per tutti gli amanti della birra”. I birrifici partecipanti sono “tutti stati scelti e contattati personalmente dal nostro staff, arricchito per l’occasione dalla presenza di Damiano Franzetti, giornalista varesino e gestore del blog ‘Malto Gradimento’. Siamo felici del fatto che tutti abbiano risposto con entusiasmo”.