“Ottobre in giallo” a Porto Ceresio: “I misteri del convento di Casbeno” nel terzo incontro della rassegna

Arriva nel weekend, sabato 20 ottobre, il terzo appuntamento della rassegna autunnale “Ottobre in giallo”, giunta alla sua terza edizione, organizzata dalla Biblioteca di Porto Ceresio, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del comune.

Dopo i primi due incontri, che hanno avuto come ospiti il 6 ottobre Emiliano Bezzon, autore di “I delitti della Città Giardino” e il 13 ottobre Marta Bardi, autrice di “Ricette con delitto”, tocca ora alla scrittrice Angela Borghi, che presenterà la sua opera “I misteri del convento di Casbeno”.

Il racconto è ambientato a Milano, negli ultimi mesi del 1628, dove sono all’opera alcuni famosi pittori. In questo mondo affascinante e turbolento, che sta per essere spazzato via dalla peste, si dipana una storia di delitti e scelleratezze. Misterioso rimane ancora oggi il ruolo svolto da Ludovico Acerbi, marchese di Cisterna, che la leggenda ci ha tramandato come “Il Diavolo di Porta Romana”. A Varese giunge precipitosamente il pittore Francesco Cairo che si rifugia nel convento dei Padri Cappuccini di Casbeno. Da quali delitti e da quali vendette sta fuggendo? La sua fuga terminerà al Sacro Monte di Varese solo quando tutti i misteri saranno stati svelati.

L’appuntamento è quindi per sabato 20 ottobre alle 17, nella sala di Piazzale Luraschi, mentre l’incontro seguente è in programma per il 27 ottobre e vedrà protagonista l’autrice Sara Mioli con “Bella gatta da pelare Mister Arturo Doil” e “Se un cadavere chiede di te”.