La Croce Rossa di Luino festeggia i 32 anni dalla fondazione. “Un patrimonio del territorio”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Una serata dedicata alla condivisione delle politiche di sviluppo e di attenzione al cittadino che il Comitato della Croce Rossa di Luino mette in atto con le sue attività, insieme al territorio, quella di sabato alla Colonia elioterapia di Germignaga, alla quale hanno partecipato alcuni sindaci, politici, amministratori pubblici, consiglieri regionali, parlamentari, imprenditori e diversi rappresentanti delle associazioni locali.

È stata occasione per confrontarsi, parlando delle problematiche che investono il nostro territorio, delle possibili soluzioni condivise, dei progetti, degli investimenti e naturalmente delle strategie e delle alleanze che nasceranno nei paesi che nel giro di due anni andranno ad elezioni.

Durante la cena di gala per la 32esima Foundation Dinner diversi gli interventi che avevano l’obiettivo di sostenere il comitato luinese: a far gli onori di casa il presidente Pierfrancesco Buchi, che ha lasciato spazio agli interventi di alcuni ospiti: il consigliere regionale, nonché presidente della quinta Commissione Territorio ed Infrastrutture di Regione Lombardia, Angelo Palumbo, il vicepresidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, l’ex presidente della CRI Lombardia, Maurizio Gussoni, il referente internazionale della CRI, Ibrahim Malla, il consigliere provinciale Giuseppe Taldone e, infine, il sindaco di Germignaga, Marco Fazio, che ha dato il benvenuto ai partecipanti. Tutti hanno parlato di politiche sociali, di valorizzazione del volontariato e del sostegno alle attività della Croce Rossa.

“Oggi, dopo 32 anni dalla nascita, la Croce Rossa di Luino è patrimonio di questo territorio, ne rappresenta una delle parti migliori – ha commentato durante la serata il presidente Buchi -. Per me è infatti motivo d’orgoglio rappresentare 260 volontari e 10 dipendenti che ogni giorno, tutti i giorni, in tutta l’area di riferimento delle vecchie Comunità Montane Valli del Luinese e Valganna Val Marchirolo, si adoperano per essere al fianco dei vulnerabili, senza distinzione, e che fanno da pungolo delle amministrazioni locali per sensibilizzarle alle tematiche umanitarie ed ai bisogni della popolazione”.

Tra i presenti anche Lara Comi, eurodeputata e vicepresidente del Gruppo PPE a Strasburgo, e l’onorevole Niccolò Invidia del Movimento 5 Stelle. Infine, grazie alla straordinaria e generosa disponibilità del maestro Eduardo Brocca Toletti, durante la serata, è stata messa in palio una sua scultura, i cui proventi saranno destinati a sostenere le attività della Croce Rossa per i vulnerabili.