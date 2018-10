Basket femminile, A2: la prima trasferta di Varese è in Veneto contro Lupe San Martino

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Domenica 7 ottobre la SCS Pallacanestro Femminile Varese affronterà la seconda gara di campionato, prima in trasferta. La squadra, dopo il difficile esordio contro Alpo Villafranca, sarà ospite di San Martino di Lupari.

La formazione della provincia di Padova è reduce da una buona vittoria a Bolzano e vorrà ripetersi davanti al suo pubblico.

Dopo la sconfitta casalinga della scorsa domenica, le biancorosse sono tornate a lavorare in palestra, agli ordini dell’allenatrice Lilli Ferri, per cercare di sistemare le criticità emerse durante la gara con Alpo.

Biasion e compagne sono infatti chiamate ad affrontare un’altra gara difficile: la formazione veneta è giovane, ma a dispetto dell’età ha grande esperienza per la categoria, soprattutto con Profaiser e Baldi, senza dimenticare capitan Amabiglia.

“Abbiamo lavorato molto in settimana per migliorare l’approccio alla partita” ha detto coach Ferri, che aggiunge “Abbiamo rivisto diverse situazioni offensive e difensive che contro Alpo non sono andate bene. Contro Lupe San Martino dovremo essere brave a non subire la loro aggressività e velocità, ma soprattutto abbiamo bisogno di ritrovare sicurezza e tranquillità: le nostre percentuali al tiro devono assolutamente migliorare mentre in difesa dobbiamo mordere di più “.

Per la SCS sarà un altro banco di prova, ma le biancorosse sono determinate a voler dimostrare di poter rimanere in Serie A2. La partita è in programma domenica 7 ottobre alle ore 18.