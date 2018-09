A Brusimpiano gran successo per il “Raduno Fiat 500”

Tempo medio di lettura: 1 minuto

E’ stato un successo di partecipazione e di pubblico il sedicesimo “Meeting Fiat 500 e Derivate” svoltosi nella giornata di ieri, domenica 16 settembre, a Brusimpiano.

L’evento ha chiuso la tre giorni di iniziative contenute nel programma di “Insieme per Amatrice“, festa finalizzata ad una raccolta fondi a sostegno del piccolo comune in provincia di Rieti colpito dal terribile sisma del 2016.

Tante le persone che hanno preso parte agli eventi del weekend in riva al lago, tra musica, sport, street art, bancarelle di prodotti tipici provenienti dal Lazio, attività della Protezione Civile e attrazioni per bambini, fino all’ultimo spazio dedicato a tutti gli appassionati di motori, con il meeting a cura del Fiat 500 Club Italia, coordinamento di Val Ceresio Laghi, supportato dallo staff della Pro Loco Brusimpiano.

“Le auto sono arrivate da tutta Lombardia e in parte anche dal Piemonte e dalla vicina Svizzera – racconta Angelo Morreale, fiduciario per il coordinamento locale di Fiat 500 Club Italia -. Abbiamo constatato con soddisfazione la presenza di più di cento persone, giunte sul posto, all’interno di questa splendida cornice, per osservare i veicoli esposti. Al termine delle iscrizioni – sottolinea in conclusione il responsabile – le auto erano ben novantacinque. Un grande successo”.