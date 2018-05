Sulle ceneri dello storico Archet, a giugno inaugura il nuovo Level Club

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Aprirà i battenti a giugno, dove una volta sorgeva l’Archet di Brezzo di Bedero, il locale Level Club, nuovo punto di riferimento per le notti luinesi del gruppo Level Concept, da poco attivo in via Bel Monte con il ristorante, pizzeria e sushi restaurant, che è stato inaugurato ad aprile.

A capo del team che curerà la direzione artistica del Level Club, Francesco Sarzi, trentaseienne mantovano. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente mentre si trova in Puglia, pronta a dare il via alla stagione estiva di un importante beach club salentino, la Bahia di Porto Cesareo.

Francesco, raccontaci un po’ di te e di come sei arrivato a curare la direzione artistica del Level

Dopo diciotto anni al microfono ho sentito la necessità di ampliare i miei orizzonti professionali. Ho avuto la fortuna di lavorare sempre nei migliori locali d’Italia e adesso mi piacerebbe “restituire” qualcosa al mondo della notte che tanto mi ha dato. Da un paio d’anni infatti mi occupo anche di direzione e consulenza artistica, un’evoluzione naturale della mia figura professionale. Non lavoro mai da solo, mi avvalgo infatti del supporto dei miei due soci: Benny di Gioia, dj con esperienza trentennale e Fiammetta Benetton, club manager di alcuni tra i più prestigiosi locali del nord Italia. Per quanto riguarda il mio ingaggio da direttore posso confidarvi che è arrivato in modo del tutto naturale. Conosco i proprietari da tanti anni e sin dal primo appuntamento abbiamo condiviso una strategia comune e pianificato tutta la programmazione. E’ stato un “matrimonio” lampo (ride, ndr).

Quale sarà la linea musicale del Level?

I locali che dirigo hanno sempre una connotazione commerciale. La musica selezionata deve piacere a tutti, in modo particolare alle donne. Sarà un mix molto equilibrato tra reggaeton, pop e dance.

Ci puoi anticipare un po’ di ospiti?

Abbiamo deciso di collaborare solo con professionisti. La discoteca è un business serio, a maggior ragione se inserito in un contesto così esclusivo come quello del Lago Maggiore, crocevia di turisti e di clienti molto esigenti. I nostri dj suonano regolarmente nei locali più importanti d’Italia, dalla riviera romagnola alla Costa Smeralda, passando per la Versilia e il Salento. Non penso sia il caso di “spoilerare” i guest, sarà bello farveli scoprire settimana dopo settimana.

La discoteca è sinonimo di belle ragazze, ci sarà un’animazione speciale?

In questi giorni stiamo ultimando i casting per scegliere le ballerine di questa prima stagione. Sono convinto che serva creare un feeling indissolubile tra il pubblico e lo staff del locale, animazione compresa. I nostri clienti devono sentirsi a casa, ritrovare facce conosciute e potersi fidare. Le nostre ragazze saranno bellissime, pronte ad accogliervi con costumi ricercati e trucchi particolari.

Francesco siamo arrivati ai saluti finali, dicci tre buoni motivi per venire a trovarti al Level

Innanzitutto il Level sorge in una location incantevole, Brezzo di Bedero, sarà un piacere poter ballare godendosi la vista del Lago Maggiore tutto illuminato. Il secondo buon motivo è che il Level non è solo un club. Al piano superiori del locale è presente infatti il Level Sushi, nostro ristorante aperto tutti i giorni, in cui potrete gustare i piatti della miglior cucina nippo-brasiliana, e dei classici della cucina mediterranea. Prima di fare due salti in discoteca. Concludo soffermandomi sul prodotto musicale. Resterete colpiti dalla selezione dei nostri dj!

Per ulteriori informazioni seguire la pagina Facebook Level Concept.