Tre giorni all’insegna di gusto e divertimento, a Ternate torna lo Street Food Festival

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Tornano a Ternate le coloratissime cucine su ruote del Rolling Truck Street Food Festival, con tutte le loro gustose prelibatezze.

Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio, il meraviglioso Parco Berrini di Ternate farà da cornice a una tre giorni di cibo da strada no stop e tanto divertimento! Le cucine ci delizieranno con le specialità tipiche della tradizione italiana e internazionale, venerdì e domenica dalle 11 alle 24, sabato dalle 11 all’1 di notte.

Un intero weekend dedicato a deliziosi piatti per tutti i gusti, selezionate birre artigianali alla spina e tanta buona musica live: venerdì sarà in consolle Dj Ricky, sabato ascolteremo invece i medley rock ’n’ roll e disco anni 90 targati “Washing Machine” e a seguire la musica di Dj Spada, che animerà anche la serata di domenica.

Iniziamo il tour alla scoperta dei sapori tipici della nostra tradizione. Ecco, quindi, arrosticini abruzzesi e olive ascolane di “Apetitosa”, pan tometta, pan tartufo e pan pork di “Pan Pan”, gli invitanti panzerotti, gnocco fritto e pinsa di “Mordicchio on the Road”. Arriviamo fino in Sicilia con “Sapori di Sicilia” e i tipici pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine. Non mancheranno neanche le proposte di pesce con Kraken, dalla frittura di pesce ai panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà e con Street Sea Food che propone Carpaccio di Polpo, Polpo alla piastra, Ostriche e panini gourmet di Polpo.

Dalla cucina italiana a quella internazionale il passo… è brevissimo! Facciamo un salto in Oriente con falafel e pita di “Itaka”, specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum e bubble tea di “Henri’s Street Food”; ci spostiamo in America con “Truck & Roll” che prepara hamburger di bufalo, stinco, Veg burger, Curry Wurst, Pork Ribs, Chicken Wings e da Food Shack con Triplo Hamburger, Chicken Burger e Hot Dog. Infine, da “Awakte Zaperoco” ci aspettano tanti golosi burritos, tacos e nachos e, per un dolce finale, i churros di “Churritos”

Per rendere il tutto ancora più gustoso, non possiamo perdere i vini e i cocktail di “Na Pinta Vineria Vagabonda”,“La Giardinetta” e “La Spritzeria”, oltre a tante freschissime birre artigianali.

L’evento, organizzato da Nova Eventi e patrocinato dal Comune di Ternate, è a partecipazione gratuita. Per ogni ulteriore informazione è a disposizione la mail info@novaeventi.it, oltre ai seguenti canali ufficiali: il sito internet,

la Pagina Facebook e il Profilo Instagram.