ASST dei Sette Laghi, anche domani possibili rallentamenti

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Un malfunzionamento informatico nel servizio erogato da Lombardia Informatica nella gestione del Data Center regionale è all’origine dei rallentamenti nell’attività erogata nelle varie sedi dell’ASST dei Sette Laghi nella giornata di oggi. La situazione non impedisce di far fronte alle necessità di urgenza ed emergenza, ma si potranno registrare dei rallentamenti nelle attività.

Anche domani, giovedì 3 maggio, i Pronto Soccorso e i Punti di Primo Intervento dell’ASST dei Sette Laghi, nonché i Punti prelievo (Circolo, Del Ponte, Cuasso, Luino, Cittiglio, Tradate e sedi territoriali) potranno subire dei forti rallentamenti.

Contestualmente, potranno verificarsi dei ritardi anche nell’attività dei CUP (prenotazioni e pagamenti).

Al momento, l’ASST dei Sette Laghi resta in attesa di indicazioni, da parte di Lombardia Informatica, sulle cause e sui tempi necessari alla risoluzione del problema. Non appena saranno fornite queste informazioni, invieremo un aggiornamento in merito.