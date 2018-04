Anche Fontana sostiene il progetto di legge “Aree di confine”: “Daremo supporto necessario”

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, approva e appoggia la proposta di legge “Aree di Confine”, presentata da Confartigianato Imprese Varese, il progetto nato per rispondere alle criticità sollevate dalle imprese manifatturiere del luinese e dei territori limitrofi confinanti con il Canton Ticino. “Guardo con grande interesse a questa proposta, perché occorre trovare nuovi mezzi per incentivare la nascita di iniziative imprenditoriali. Oltre a riuscire a richiamare sul territorio quelle che si sono allontanate dall’Italia”.

L’Associazione di categoria propone l’introduzione di un regime fiscale incentivante a beneficio dei lavoratori italiani residenti entro i venti chilometri dal confine ed occupati nelle imprese del luinese con sede entro il medesimo perimetro.

“Si tratta di una battaglia che i nostri Parlamentari porteranno avanti a Roma e sulla quale il deputato Matteo Bianchi ha già preso una chiara posizione a favore” ha proseguito Fontana. Il deputato leghista Matteo Bianchi, infatti, si è fatto portavoce della proposta di legge, dopo numerosi incontri con Confartigianato Imprese Varese, ribadendo che sarà una delle priorità del Gruppo Parlamentare della Lega in questa Legislatura. “Noi, come Regione, sosteniamo il lavoro dei nostri rappresentanti e daremo loro tutto il supporto necessario” ha concluso il neo presidente.

Anche il Consigliere regionale della Lega, Emanuele Monti, interviene sulla proposta di legge. “Un tema che ho sempre seguito attentamente, perché sono sempre stato convinto che ci voglia la massima attenzione per i territori di confine – sottolinea Monti -. Come Regione Lombardia ci siamo sempre impegnati su questo fronte. L’obiettivo è infatti quello di creare più opportunità per i territori di confine, che soffrono, e aumentarne la competitività”.