“AgriVarese in città”, un grande successo: decine di migliaia i partecipanti

Un successo che si ripete: organizzata dalla Camera di Commercio, attraverso la sua azienda speciale PromoVarese, in sinergia con l’Amministrazione Comunale e in collaborazione con le associazioni di categoria, la grande festa di AgriVarese in città anche in questo 2018 ha fatto centro.

Grazie ai colori, ai suoni e ai sapori dei produttori varesini, si è registrato il tutto esaurito negli spazi allestiti nello splendido scenario dei Giardini Estensi e nelle diverse zone del centro cittadino arricchite da tante iniziative.

Decine di migliaia le persone che hanno scelto di andare oggi (15 aprile, ndr) a Varese per trascorrere una domenica all’insegna della bellezza e della qualità produttiva che caratterizzano la nostra agricoltura: «AgriVarese in città si è dimostrata ancora una volta la migliore rassegna per far avvicinare al più vasto pubblico la nostra agricoltura, con la sua attività e i suoi prodotti ad alta qualità – sono parole del presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi –. Una grande festa che ha richiamato, come sempre, una gran quantità di persone attratte dalla possibilità di entrare a contatto diretto col mondo agricolo. L’occasione per valorizzare la produzione agroalimentare varesina, che ci offre alimenti sani e di qualità, a provenienza certa e a basso impatto ambientale».

Una manifestazione, quindi, ad alto profilo: anche in questo 2018 AgriVarese in città si è confermata come l’evento che, in una singola giornata, richiama più pubblico nel centro di Varese, a beneficio dello stesso tessuto commerciale. Molte infatti anche le iniziative promosse con il coordinamento del Distretto Urbano del Commercio, così da rendere in questa domenica Varese una città attrattiva per i suoi abitanti come per tutti coloro che, nell’occasione, l’hanno raggiunta da altre località della Lombardia come pure dalla vicina dalla vicina Svizzera.