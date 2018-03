Lombardia, Pil in aumento: la regione è al top nazionale ed europeo. Ecco i dati

L‘attività produttiva regionale sorride alla ripresa economica raggiungendo quota 37.258 euro pro capite solo nell’ultimo anno: un aumento dell’1,8%.

E’ quando comunica oggi con una nota Assolombarda, collocando il territorio al top nazionale se si considera l’ultimo quadriennio 2014-2017: una crescita del 5,1% che vede la Lombardia seconda solo all’Emilia Romagna (+5,5%) e ben oltre il prospetto relativo alle regioni confinanti (+4,5% il Veneto, +2,3% per il Piemonte), con una prestazione di gran lunga superiore anche alla media italiana (+3,6%).

Tra le città spiccano i dati di Milano, sopra ai livelli pre crisi del 3,2%, con il Pil salito del 6,2% negli ultimi 4 anni (più di una volta e mezza il dato italiano). Anche a livello settoriale il valore raggiunto dal capoluogo è in vetta tra le regioni del nord, con uno scarto minimo del -0,7% rispetto all’Emilia: +2,3% per l’industria, +8,6% per l’agricoltura, +7,1% nelle costruzioni e +7,6% nei servizi.

In termini di Pil pro capite i numeri lombardi occupano un posto di assoluto rilievo anche in Europa, come certificano i dati diffusi da Eurostat, l’agenzia statistica comunitaria, in relazione al 2016: con 36.600 euro la Lombardia si colloca davanti a potenze quali la Gran Bretagna (36.500 euro) e la Francia (33.300 euro), mantenendosi abbondantemente sopra la media italiana (27.700 euro) ed europea (29.200 euro).

Per quanto riguarda infine i termini del valore assoluto, il Pil regionale ammonta a 366,541 milioni di euro: il 21,8% del totale nazionale di 1,680 miliardi. Da solo supera il totale delle regioni del centro Italia (360,603 milioni).