Torna l’ora legale, questa notte si dorme un’ora in meno

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo torna l’ora legale. Alle due in punto, questa notte, infatti, le lancette dell’orologio compiranno un giro completo di 60 minuti sottraendo tempo da dedicare al sonno.

La gran parte dei dispositivi elettronici si aggiornerà da sola, per altri invece dovremmo farlo manualmente.

I vantaggi associati alla convenzione, in vigore in tutti gli stati dell’Unione Europea, si riflettono però nelle ore di luce, rendendo più “lunghe” le giornate di primavera, stagione che ha preso il via all’inizio della settimana.

Dal 2004 al 2017, secondo i dati elaborati da Terna, il minor consumo di elettricità per il Paese dovuto all’ora legale è stato complessivamente di circa 8 miliardi e 540 milioni di kilowattora (quantitativo equivalente alla richiesta di energia elettrica annua di una regione come la Sardegna) e ha comportato in termini economici un risparmio per i cittadini di circa 1 miliardo e 435 milioni di euro.