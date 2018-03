Giornata di studio all’Insubria di Varese: stereotipi di genere tra educazione e mass media

Il Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria organizza per venerdì 23 marzo una giornata di studio dal titolo “Stereotipi di genere tra educazione e mass media”, con lo scopo di indicare alcune buone prassi per prevenire le discriminazioni di genere e offrire un contributo per smascherare i pregiudizi.

Lo scopo dell’iniziativa è affrontare il tema degli stereotipi di genere veicolati dai mass media, dall’arte e talvolta inconsapevolmente dalle pratiche educative.

L’evento, in programma dalle ore 15, si rivolge a tutti i cittadini interessati e, in particolare, a chi lavora in ambito comunicativo, educativo, scolastico, sociale e nel mondo delle associazioni e del volontariato.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, il professor Gianmarco Gaspari, e del Direttore del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate e Presidente CUG dell’Università, professor Fabio Conti, la prima parte dell’incontro vedrà gli interventi dell’Assessore ai Servizi Educativi del Comune di Varese, Rossella Di Maggio, della Consigliera di Parità della Provincia di Varese, Luisa Cortese, del caporedattore della Prealpina, Rosi Brandi, della storica dell’arte, Renata Castelli e, infine, di Cinzia Borciu, funzionaria presso il Servizio di Comunicazione e Didattica dell’Università. La professoressa Paola Biavaschi, docente di Diritto Romano e Diritti delle Antichità e Direttrice Scientifica dei Corsi di formazione CIM (Comunicare e Interagire con i Minori), indirizzati alle figure educative, dell’Università degli Studi dell’Insubria, introdurrà e modererà l’incontro.

La seconda parte della giornata di studio, invece, prevede le relazioni di Doriana Giudici (Vice presidente della Sezione di Varese di FIDAPA BPW ITALY), di Leda Mantovani (Past President del Distretto Nord Ovest di FIDAPA BPW ITALY), di Gabriella Sberviglieri, già Consigliera di Parità della Provincia di Varese, dello psicologo psicoterapeuta e consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia dottor Paolo Bozzato e del professor Giulio Facchetti, docente di Linguistica e Semiotica all’Università.